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Tafel der Nationen Impression 1 MSt(1)
27.04.2026, 14:05 Uhr

Mannheim – Tafel der Nationen – Feier der Vielfalt und des Miteinanders auf dem Toulonplatz

Tafel der Nationen Grafik 1(1)Manheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr laden die Reiss-Engelhorn-Museen am Samstag, den 9. Mai erneut zu einem besonderen Fest ein: der „Tafel der Nationen“. Auf dem Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus C5 wartet zwischen 11 und 16 Uhr ein buntes Programm mit Fingerfood aus aller Welt, Infoständen sowie Tanz und Musik. Die Teilnahme ist kostenfrei.

In Mannheim leben Menschen aus zahlreichen Nationen. Die „Tafel der Nationen“ will diese Vielfalt feiern. Der Aktionstag steht ganz im Zeichen des friedlichen Miteinanders, des Austausches und des gegenseitigen Kennenlernens. Mehr als 30 interkulturelle und migrantische Vereine aus Mannheim bieten traditionelle Gerichte aus ihren Herkunftsländern an. Die Gäste können kulinarisch um den Globus reisen – von Italien nach Japan, von Kamerun nach Griechenland oder von Albanien nach Pakistan und Venezuela. Köstlichkeiten aus diesen und vielen weiteren Ländern gilt es zu entdecken und zu genießen. Außerdem gibt es ein ebenfalls internationales Bühnenprogramm mit Musik und Tanz sowie vielfältige Infostände.

Die „Tafel der Nationen“ ist eine Veranstaltung der Reiss-Engelhorn-Museen in Kooperation mit der Stadt Mannheim – Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll und findet am Europatag statt. Die Veranstaltung ist ein Beitrag zum bundesweiten „Aktionstag Zusammenhalt“ in Vielfalt.

Tafel der Nationen Impression 4 MSt(1)

Tafel der Nationen Impression 1 MSt(1)

www.rem-mannheim.de

Quelle: rem

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 14:05

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