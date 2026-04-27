Mannheim – KulturCafé – Romanze aus Jazz und Klassik – Nocturne Ensemble

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – So 03.05. 18 Uhr, im Kulturhaus Käfertal.

Klassik und Jazz sind eigentlich wie Geschwister, die sich fremd sind. Kommt es in der klassischen Musik auf die perfekte Ausführung der musikalischen Ideen des Komponisten an, so ist das Wesen des Jazz die Improvisation, die Neugier auf das musikalische Experiment, das Spiel mit der musikalischen Phantasie, die Überwindung von Grenzen.

Das „Nocturne Ensemble“ unter Leitung von Martin Simon schafft hier eine Liaison ohne Berührungsängste. Die dabei entstehende Musik legt mehr Wert auf das Verbindende als das Trennende und erzeugt dadurch Räume der Verbundenheit und der Freiheit. Durch die besondere Besetzung mit Vibrafon, Trompete, Gitarre und Kontrabass schafft das Ensemble einen Stil ganz eigener Interpretationen. Leise, zurückhaltend, im Arrangement sehr differenziert vermitteln es eine kammermusikalische Dichte. Das Programm verspricht ein breites Spektrum an Stilen und Epochen. Von Bach über Grieg, Mozart, Dvorak und Prokofjew bis zu Kennedy und Lundgaard als Vertreter der Moderne.

Claus Kiesselbach (Vibrafon), Johannes Stange (Trompete), Riaz Khabirpour (Gitarre), Martin Simon (Kontrabass)

Tickets zum Preis von 12,- Euro: kulturhauskaefertal.de

Bereits ab 15 Uhr ist das BegegnungsCafé im Kulturhaus geöffnet. Hier kann man Freunde treffen, neue Menschen kennenlernen oder bei Kaffee und Kuchen einfach entspannen. Auch die Ausstellung „Little Mannheim ist ab 15 Uhr geöffnet.

Quellen:

Foto: Rhiaz Khabirpour © Gerhard Richter

Claus Kiesselbach, Martin Simon © Thommy Mardo

Johannes Stange ©Rocco Dürlich

Kulturhaus Käfertal

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:58