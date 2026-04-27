Mannheim – Fokus Duales Studium – Infoabend für Studieninteressierte und Eltern an der DHBW

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Welcher Studiengang passt zu mir? Wie funktioniert das Zusammenspiel von Theorie und Praxis wirklich? Wie findet man ein passendes Unternehmen? Und welche Karrierewege stehen mir nach dem Bachelor-Abschluss offen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim am 5. Mai 2026 um 18:00 Uhr. Im Rahmen eines umfassenden Infoabends am Campus Coblitzallee haben Studieninteressierte, Eltern und alle Interessierten die Gelegenheit, das duale Studienkonzept und das vielfältige Studienangebot der Hochschule persönlich kennenzulernen.

Persönlicher Austausch in der entscheidenden Phase –

Eltern als wichtige Wegbegleiter

Die Wahl des richtigen Studiums ist einer der wichtigsten Meilensteine im Leben junger Menschen. In dieser Orientierungsphase sind umfassende Informationen aber auch eine fundierte Beratung wichtige Grundvoraussetzungen, um sicher die richtige Entscheidung für die berufliche Zukunft treffen zu können. Während die Hochschulwebseite, bestehende digitale Formate wie die regelmäßigen Online-Infoveranstaltungen, die Social-Media-Kanäle inkl. Insta-Lives wertvolle Informationen sowie Einblicke in den Studienalltag geben, setzt der Infoabend bewusst auf das persönliche Kennenlernen, die Beratung und das Campusfeeling vor Ort.

Ein besonderer Fokus liegt an diesem Abend auch auf den Eltern. Als wichtige Ratgeber im Berufsfindungsprozess ihrer Kinder sind sie ausdrücklich eingeladen, sich gemeinsam mit den angehenden Studierenden über Zulassungsvoraussetzungen, Partnerunternehmen sowie Zukunftsperspektiven zu informieren und Entscheidungssicherheit zu stärken.

Die Inhalte im Überblick

Das duale Prinzip: Erläuterung des Wechsels zwischen Hochschule und Unternehmen. Wie finde ich ein passendes Unternehmen?

Studiengang-Check: Überblick über die verschiedenen Studienrichtungen in Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft, IT und Medien.

Zukunftsperspektiven: Welche Chancen bietet der Bachelor-Abschluss am Arbeitsmarkt?

Individuelle Beratung: Die Studienberatung ist mit vor Ort, um spezifische Fragen zu beantworten und individuelle Tipps zu geben.

Erweiterung des Informationsangebots

Mit dem Format Infoabend ergänzt die DHBW Mannheim ihr breites Angebot zur Studienorientierung. Neben klassischen Messeteilnahmen (z. B. vom 12. bis 13. Mai auf der vocatium Rhein-Neckar-Pfalz ), Campustagen, Schulbesuchen, DHBW4Teens GirlsDay, Maustag und verschiedenen online-Informationsangeboten bietet die Hochschule so eine zusätzliche Plattform für den direkten Dialog mit viel Zeit für alle wichtigen Fragen vor Ort.

Termin-Details auf einen Blick

Was: Infoabend der DHBW Mannheim

Wann: 5. Mai 2026, Beginn: 18:00 Uhr

Wo: DHBW Mannheim, Campus Coblitzallee (Coblitzallee 1-9, 68163 Mannheim), Gebäude E, Heinrich-Vetter-Hörsaal, 1.OG

Zielgruppen: Studieninteressierte, Eltern, Lehrer und alle Interessierten

Anmeldung: ist für die Planung hilfreich, aber auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen.

Weiterführende Informationen, die Übersicht weiterer Informationsveranstaltungen und Anmeldung über die Website der DHBW Mannheim.

Quelle: Duale Hochschule Baden-Württemberg Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:50