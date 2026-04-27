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Presseinformation 2026 04 27 Maimarkt Eröffnung
27.04.2026, 15:42 Uhr

Mannheim – Endlich wieder Maimarkt-Zeit: Beim Handwerk gibt es vieles zu gestalten und zu sehen

Presseinformation 2026 04 27 Maimarkt EröffnungMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Eröffnungsrundgang wurde Oberbürgermeister Christian Specht selbst handwerklich tätig – Mitmach-Aktionen in der Halle des Handwerks veranschaulichen Berufe

Nur ein kleines Puzzleteil fehlte noch, als Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, am Samstagmittag in der Halle des Handwerks vor die beiden Sitzgelegenheiten traten und anerkennend begutachteten, was sich aus Fliesen so alles machen lässt. Die Aussparung in der Mitte der Rückenlehne verriet, dass hier noch Hand angelegt werden musste. Oberbürgermeister und Bauernpräsident taten dies höchstselbst. Jeder vervollständigte „seine“ Bank mit einem passenden Wappen. Damit war der Maimarkt auch in der Halle des Handwerks offiziell eröffnet.

Mitmachen und staunen

Beim Rundgang durch das Handwerkerzelt, das in diesem Jahr auf die Poleposition, nämlich Halle 1, vorgerückt ist, zeigte Vizepräsident Steffen Haug der prominenten Gästerunde, was das Handwerk in diesem Jahr zu bieten hat. Elf Innungen stellen ihre Berufe vor und haben neben Informationen und Gesprächsstoff jede Menge Anschauliches zum Ausprobieren mitgebracht. Auch Christian Specht und Joachim Rukwied ließen sich nicht zweimal bitten, das eine oder andere auszuprobieren. Bei der Innung für Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik wurde selbst ein Herz aus Rohr gebogen und zusammengesetzt, bei den Schornsteinfegern gab es Glück zum Mitnehmen und die Kfz-Innung zeigte nicht nur am Reifen Profil. Auch bei den Bäckern warfen die Herren einen Blick auf den Teig in der Schüssel, waren am Ende aber doch froh, das schon fertige Backwerk mitnehmen zu dürfen. Ob Maler und Lackierer, Stuckateure, Dachdecker, Sattler und Raumausstatter, Elektro, Steinbildhauer und Steinmetz – überall lässt das Handwerk entdecken, mitmachen, erleben.

Monument der Zuversicht

In Ergänzung zu den Aktionen an den Ständen gibt es im Handwerkerforum interessante Vorträge, die für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei zugänglich sind. An welchen Tagen was stattfindet, ist auch dem Maimarkt-Veranstaltungskalender zu entnehmen. Vorne in der Halle des Handwerks ist mit den Lebenden Werkstätten eine Aktionsfläche eingerichtet, auf der sich immer etwas tut. Man kann gemeinsam mit den Dachdeckern Herzen aus Schieferplatten schlagen oder an den Gamingstationen durch eine digitale Handwerkerwelt navigieren rund um das „Monument der Zuversicht“, wie es in Minecraft heißt.

125 Jahre Handwerkskammer

Und dann sind da ja die Fliesenleger, bei denen es nicht nur Bänke gibt. 125 Jahre ist die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in diesem Jahr alt. Das findet Niederschlag auf einer großen, mit Stuckarbeiten verzierten Wand, die von allen Besucherinnen und Besuchern mitgestaltet werden kann. Ausgeschmückt wird die Wand mit Fliesenmosaiken, die jeder selbst setzen kann. So wird aus dem Jubiläum des Handwerks ein Gemeinschaftsprojekt, das alle mitgestalten. Und weil schon im vergangenen Jahr eine ähnliche Aktion für so große Begeisterung gesorgt hatte, dass die Platte schneller finalisiert war, als der Maimarkt dauerte, steht in diesem Jahr schon eine zweite parat – mit passendem Motiv zur Fußball-Weltmeisterschaft.

Von Lehrlingen vorbereitet

Just in diesem Umfeld bei den Fliesenlegern setzten Oberbürgermeister Christian Specht und der Präsident des Deutschen Bauernverbands Joachim Rukwied am Maimarkt-Eröffnungstag die noch fehlenden Fliesen in die von der Handwerkskammer zur Verfügung gestellten Bänke. Vorbereitet hatten sie Lehrlinge des ersten Ausbildungsjahres in der Bildungsakademie der Handwerkskammer. Auch die noch fehlenden Fliesen: nämlich das Stadtwappen von Mannheim und das baden-württembergische Landeswappen, die aus Fliesenbruchstücken in diffiziler Mosaikarbeit entstanden. Die Bänke, so ist es vorgesehen, sollen später der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Das Handwerk entdecken kann jeder auf dem Mannheimer Maimarkt noch bis zum 5. Mai in Halle 1.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:52

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