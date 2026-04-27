Ludwigshafen – Planen Sie schon oder übersetzen Sie noch?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

• Digitaler Infovortrag mit dem BAMF am 6. Mai um 11 Uhr

Was müssen Arbeitgeber beachten, wenn sie ausländische Mitarbeiter einstellen möchten? Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Mitarbeitende, denen noch (notwendige) Deutschkenntnisse fehlen oder die sich weiterbilden möchten? Was tun, wenn interessante Bewerbungen vorliegen, aber das Sprachniveau nicht ausreichend ist? Antworten auf diese und noch weitere Fragen liefert die digitale Informationsveranstaltung „Planen Sie schon oder übersetzen Sie noch?“ am Mittwoch, 6. Mai, um 11 Uhr. Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Ludwigshafen informiert gemeinsam mit Experten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) über Unterstützungsmöglichkeiten bei der Einstellung und Weiterbildung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund. Das Angebot richtet sich an Arbeitgeber, die sich für diese Unterstützungsmöglichkeiten interessieren und ihre Fragen rund um die Themen Integrations- und Deutschkurse sowie Fördermöglichkeiten stellen möchten. Anmeldungen für die etwa einstündige Informationsveranstaltung sind über die Internetseite https://eveeno.com/bamf möglich. Die Teilnehmenden erhalten mit der Anmeldebestätigung den Link zur virtuellen Vortragsplattform.

Quelle

Agentur für Arbeit Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:01