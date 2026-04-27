Ludwigshafen – BASF-Wohnungen: Stadt Ludwigshafen appelliert an Konzernführung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – OB Blettner: Ludwigshafen ist bereit, Verantwortung zu übernehmen

Über den aktuellen Sachstand zum Verkauf der 3.300 Wohnungen aus dem Bestand der BASF Wohnen und Bauen hat Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner am heutigen, Montag, 27. April 2026, den Ludwigshafener Stadtrat informiert. Der mögliche Verkauf des BASF-Wohnungsbestandes ist aus Sicht der Stadt Ludwigshafen von herausragender Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Stadt. Dabei geht es nicht allein um einen umfangreichen Immobilienbestand, sondern vor allem um die soziale Stabilität ganzer Quartiere, um bezahlbaren Wohnraum sowie um die Sicherheit vieler tausend Mieterinnen und Mieter.

„Menschen Sicherheit und Verlässlichkeit bieten“

„Der angekündigte Verkauf dieser Wohnungen durch die BASF ist weit mehr als ein rein wirtschaftlicher Vorgang. Es geht um Verantwortung – für unsere Stadt, für gewachsene Nachbarschaften und für die Menschen, die dort ihr Zuhause gefunden haben. Ludwigshafen ist bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Wir erwarten daher, dass bei der anstehenden Entscheidung nicht ausschließlich wirtschaftliche Kriterien im Vordergrund stehen, sondern insbesondere auch die Sicherheit der Mieterinnen und Mieter sowie die Verantwortung gegenüber unserer Stadtgesellschaft berücksichtigt werden“, erklärte Oberbürgermeister Prof. Dr. Klaus Blettner.

Weiter betonte der OB: „Ein starker kommunaler Wohnungsbestand ist ein zentraler Baustein für eine stabile und lebenswerte Stadt. Unser Ziel ist es, den Menschen Sicherheit und Verlässlichkeit zu bieten sowie die Quartiere in Ludwigshafen langfristig im Sinne des Gemeinwohls weiterzuentwickeln.“

Aus Sicht der Stadt Ludwigshafen erhält der geplante Verkauf eine besondere Bedeutung auch vor dem Hintergrund der engen Verbundenheit vieler Bewohnerinnen und Bewohner mit der BASF. Zahlreiche Mieterinnen und Mieter waren oder sind Mitarbeitende des Unternehmens. Für viele ist das Wohnen in diesen Beständen untrennbar mit ihrer persönlichen Lebensgeschichte, ihrer beruflichen Tätigkeit und ihrer Identifikation mit dem Standort Ludwigshafen verbunden.

„Die BASF unterstreicht seit Jahren die Bedeutung und Zukunftsfähigkeit des Standorts Ludwigshafen. Gleichzeitig leben viele ihrer Mitarbeitenden in genau diesen Wohnungen. Eine Entscheidung zugunsten eines rein renditeorientierten Investors würde daher nicht nur die Stadt insgesamt, sondern auch Teile der eigenen Belegschaft unmittelbar betreffen. Umso wichtiger ist es, jetzt eine Entscheidung mit Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein zu treffen“, so Prof. Dr. Blettner.

Der Oberbürgermeister appelliert daher an den Vorstand der BASF, bei der anstehenden Entscheidung neben wirtschaftlichen Aspekten insbesondere auch die soziale Verantwortung gegenüber den Mieterinnen und Mietern, den Quartieren sowie dem Standort Ludwigshafen angemessen zu berücksichtigen: „Ludwigshafen steht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Nun braucht es die gemeinsame Bereitschaft, einen Weg zu wählen, der den Menschen Sicherheit gibt und unseren Standort nachhaltig stärkt.“

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:39