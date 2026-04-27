Landau – Wo kriegt man Gelbe Säcke?

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – EWL klärt häufige Fragen zur Verpackungsentsorgung – Übersicht der Zuständigkeiten und Ausgabestellen

Landau. Wer Gelbe Säcke für Verpackungsabfall oder Glassäcke für Altglas braucht, wendet sich in Landau nicht an den Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL). Darauf weist jetzt der EWL angesichts häufiger Anfragen aus der Bürgerschaft hin. Die Verteilung der Gelben Säcke organisiert die Firma Süd-Müll GmbH & Co. KG im Auftrag der sogenannten Dualen Systeme zur Entsorgung von Verpackungen.

„Viele Bürgerinnen und Bürger fragen uns wegen der Ausgabe von Gelben Säcke an. Der EWL ist zwar erster Ansprechpartner in Landau, wenn es um Abfall geht, kann aber für die Entsorgung von Verpackungen nur Informationen weiterreichen.“, sagt Gönül Kuru, Leiterin der Stadtbildpflege und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit beim EWL. „Deshalb erklären wir, wie die Zuständigkeiten bei Verpackungsabfall in Landau geregelt sind und wo man die Gelben Säcke bekommt.“

Verpackungsentsorgung über bundesweites System organisiert

Die Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen – etwa Kunststoff, Metall, Glas oder Verbundstoffe – erfolgt in Deutschland über die Dualen Systeme. Der EWL ist hierbei nicht involviert, und es werden auch keine Gebühren erhoben. Hersteller und Handel finanzieren das Entsorgungssystem über Lizenzentgelte. Die operative Umsetzung vor Ort übernehmen beauftragte Entsorgungsunternehmen. In Landau ist dies die Süd-Müll GmbH & Co. KG.

Diese Ausgabestellen gibt es in Landau

Bürgerinnen und Bürger ohne Gelbe Tonne erhalten Gelbe Säcke sowie Glassäcke an mehreren Stellen im Stadtgebiet kostenlos:

Kiosk Gruhn, Horststraße 56

De Shop, Marktstraße 32

Alldrink Getränkefachmarkt, Wollmesheimer Straße 45

Mehrgenerationenhaus, Danziger Platz 18

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Säcke direkt bei Süd-Müll GmbH & Co. KG in der Queichheimer Hauptstraße 259 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07.30 bis 16.30 Uhr) abzuholen.

EWL ist Ansprechpartner für Entsorgungsfragen

Auch wenn der EWL die Gelben Säcke nicht selbst ausgibt, unterstützt er die Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zur richtigen Abfalltrennung. „Unser Ziel ist, dass die Entsorgung im Alltag reibungslos funktioniert. Dazu gehört auch, Zuständigkeiten transparent zu machen“, betont Andreas Fischer, Abfallberater beim EWL.

Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Er ist verantwortlich für Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung in Landau und nimmt außerdem die Aufgaben des städtischen Bauhofs wahr. Der EWL betreut 16.000 Haushalte im Stadtgebiet, 275 Kilometer Abwasserkanäle und die beiden Kläranlagen. Jede Woche werden rund 120 Kilometer Straßen und 40.000 Quadratmeter auf Plätzen und in der Fußgängerzone gereinigt.

Quelle: EWL

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:40