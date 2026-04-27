Landau – Verkaufsstart der Landauer Ferienkarte – Veranstaltungsvormerkungen sind ab sofort möglich

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute schon an die großen Ferien denken. Nicht nur freien Eintritt in den Zoo Landau, das Landauer Freibad, das Reptilium oder den Wild- und Wanderpark Silz während der Sommerferien, sondern auch eine Vielzahl spannender Veranstaltungen aus den Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Natur umfasst das Angebot der Landauer Ferienkarte in diesem Jahr. Die Jugendförderung der Stadt Landau ist bereits in den Verkauf gestartet und auch die Vormerkungen für die einzelnen Programmpunkte sind ab sofort über das Online-Ferienportal möglich. Die Verlosung der Plätze findet am 1. Juni statt. Ab dem 2. Juni ist die Sofortbuchung freier Plätze möglich.

„Die Landauer Ferienkarte bietet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Angebot für tolle Sommerferien direkt vor der Haustür. Kinder und Jugendliche können Neues entdecken, kreativ werden und gemeinsam unvergessliche Erlebnisse sammeln“, sagt Jugenddezernentin Lena Dürphold. „Mein herzlicher Dank gilt allen Vereinen, Verbänden, Institutionen sowie den Mitarbeitenden unserer Jufö, die mit ihrem Engagement und ihren Angeboten dazu beitragen, dieses vielfältige Ferienprogramm möglich zu machen.“

Kinder, Jugendliche und Eltern können sich im Online-Ferienportal unter https://landau.feripro.de informieren, stöbern und ihr persönliches Ferienprogramm planen. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Freieintritte in beliebte Freizeiteinrichtungen in Landau und der Region.

Von wenigen Stunden bis hin zu mehrtägigen Angeboten reicht die Bandbreite der qualifizierten Betreuungsangebote. Dabei können die Teilnehmenden spannende, kurzweilige und lehrreiche Erfahrungen sammeln. Weitere Programmpunkte werden im Laufe der Zeit noch ergänzt – so ist für jede und jeden etwas dabei.

Die Landauer Ferienkarte gilt während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz vom 26. Juni bis 7. August. Teilnehmen können alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren.

Die Landauer Ferienkarte ist für 6 Euro in den Sekretariaten aller Landauer Schulen, in der Tourist-Info der StadtLeben (Marktstraße 50), bei der Jugendförderung Landau in der Waffenstraße 5, im Jugendtreff Horst am Danziger Platz und im Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz erhältlich.

Wer Unterstützung bei der Anmeldung benötigt oder weitere Fragen zu den Angeboten hat, kann sich telefonisch unter 0 63 41/13 51 72 oder 0 63 41/13 51 70 sowie per E-Mail an jugendfoerderung@landau.de an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendförderung wenden.

Bildunterschrift: Die Landauer Ferienkarte gilt während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz vom 26. Juni bis 7. August. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:56