Landau: Bühnenturm der Jugendstil-Festhalle erstrahlt wieder in neuem Licht

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Der markante Bühnenturm der Jugendstil-Festhalle ist ab sofort wieder von Weitem sichtbar: eine LED-Beleuchtung setzt einen der höchsten Punkte in Landau in den Abendstunden eindrucksvoll in Szene.

Ursprünglich war im Zuge der Neugestaltung des Vorplatzes an der Mahlastraße eine umfassende Beleuchtung der gesamten Fassade vorgesehen. Diese Planung musste jedoch während der baulichen Umsetzung aus dem Projekt herausgenommen werden.

Um dennoch ein sichtbares Zeichen zu setzen und die architektonische Bedeutung des Gebäudes hervorzuheben, hat das Team der Veranstaltungsstätten in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzabteilung des Stadtbauamts beschlossen, zumindest den Bühnenturm in Eigenregie zu beleuchten. Die moderne LED-Technik sorgt dabei nicht nur für eine wirkungsvolle Inszenierung des historischen Bauwerks, sondern auch für eine energieeffiziente und nachhaltige Lösung. Mit der Farbauswahl in städtischem Blau greift man zudem die Gestaltung der historischen Deckenbeleuchtung im Großen Saal aus dem Jahr 1907 auf.

„Mit der neuen Beleuchtung erstrahlt der Bühnenturm der Jugendstil-Festhalle nun wieder in altem Glanz und ist als prägendes Wahrzeichen der Stadt auch aus größerer Entfernung gut erkennbar“, erklärt Johannes Klement, Betriebsleiter der Veranstaltungsstätten Landau.

Bildunterschrift: Beleuchtung des Bühnenturms der Jugendstil-Festhalle aus Sicht Ostpark. Fotografie Jan Hügel.

Quelle: Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH.

www.stadtholding.de

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:54