Kleingemünd – Ladendiebe nach Flucht festgenommen

KLeingemünd/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag nahm eine Polizeistreife des Polizeireviers Neckargemünd zwei Ladendiebe fest, nachdem sie zum wiederholten Male Waren aus einem Supermarkt in der Neckarsteinacher Straße entwendeten. Die Angestellten des Supermarktes erkannten die beiden Diebe im Kassenbereich wieder, da sie dort bereits in der Vergangenheit Zigaretten gestohlen hatten. Als ein Mitarbeiter die Männer darauf ansprach, ob sie neben den auf dem Kassenband befindlichen Waren noch weitere Artikel bei sich führten, ergriff einer der Tatverdächtigen die Flucht aus dem Geschäft. Ein Mitarbeiter versuchte noch, einen der Diebe festzuhalten, dieser konnte sich jedoch losreißen. Auf dem Parkplatz stieg einer der Flüchtigen in ein Auto ein und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Kundenparkplatz. Dabei gefährdete er mehrere Personen erheblich. Ein 34-jähriger Passant konnte gerade noch rechtzeitig zur Seite weichen und sich in Sicherheit bringen.

Der zweite Tatverdächtige stieg daraufhin ebenfalls in das Auto ein, woraufhin beide gemeinsam davonfuhren. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife das Fahrzeug kurze Zeit später stoppen. Bei der Kontrolle wurden mehrere Packungen Zigaretten sowie Flaschen mit Spirituosen im Gesamtwert von über 100 Euro aufgefunden und sichergestellt. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen mussten die beiden Diebe im Alter von 35 und 53 Jahren mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie wieder gehen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:27