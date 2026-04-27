Heidelbergs Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 ausgezeichnet: Lisa Gutfleisch, Luca Nik Armbruster, Lennart Sass, Carolin Marheineke und MLP Academics geehrt

Hedielberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Top-Sport made in Heidelberg: Bei der großen Ehrung der Heidelberger Sportlerinnen und Sportler des Jahres 2025 am Freitagabend, 24. April, im Atrium der Stadtwerke Heidelberg sind die besten Athletinnen, Athleten und Teams des vergangenen Jahres ausgezeichnet worden. Ruderin Lisa Gutfleisch (Heidelberger Ruderklub) wurde als Heidelbergs Sportlerin des Jahres geehrt. Bei den Männern wurden mit Schwimmer Luca Nik Armbruster und Para-Judoka Lennart Sass (beide Olympiastützpunkt Rhein-Neckar) gleich zwei Sportler punktgleich von der Jury auf den ersten Platz gewählt. Degenfechterin Carolin Marheineke (TSG Rohrbach) wurde als Seniorensportlerin des Jahres ausgezeichnet, die Bundesliga-Basketballer der MLP Academics Heidelberg als Mannschaft des Jahres 2025. Der Sportkreis Heidelberg, die Stadt Heidelberg und die Stadtwerke Heidelberg zeichneten bei der Sportlerehrung insgesamt rund 90 Athletinnen und Athleten aus neun Sportarten aus.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:44