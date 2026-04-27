Heidelberg und Mainz vereinbaren gemeinsame Innovationspartnerschaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Städte Heidelberg und Mainz wollen künftig eng zusammenarbeiten: Ihr Ziel ist es, die Region Neckar–Rhein–Main als internationale Innovations- und Biotech-Region weiterzuentwickeln. Dazu haben der Heidelberger Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase am Freitag, 24. April, im Heidelberger Rathaus ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. „Mit unserer Partnerschaft setzen wir ein klares Signal: Nur durch Zusammenarbeit können deutsche und europäische Innovationsräume im globalen Wettbewerb bestehen“, sagte Würzner. „Mainz und Heidelberg stehen exemplarisch für die Stärke unserer gesamten Region. Mit dieser Partnerschaft bringen wir zentrale Akteure enger zusammen und schaffen neue Dynamik für Innovation, Gründungen und Wachstum. Wir wollen die vorhandenen Potenziale gezielt heben, unsere internationale Ausstrahlung erhöhen und gemeinsam daran arbeiten, dass aus exzellenter Forschung noch schneller konkrete Anwendungen und wirtschaftliche Erfolge entstehen“, ergänzte der Mainzer Oberbürgermeister Haase.
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:43