Frankenthal – Alarmauslösung – ERSTMELDUNG – Evakuierung und Großeinsatz am Hallenbad

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Derzeit kommt es am Hallenbad in der Straße Am Kanal zu einem Einsatz der Polizei und der Feuerwehr. In diesem Zuge ist die Straße im dortigen Bereich komplett gesperrt. Grund ist eine Alarmauslösung im Hallenbad, welche die Evakuierung des Bades erforderte. Bislang ist der Grund der Alarmauslösung noch nicht bekannt.

Es wird nachberichtet, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.



Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Fotos: MRN-News.de

UPDATE: Frankenthal – Alarm am Hallenbad – 1. NACHTRAG – Verdacht auf Chlorgasaustritt – Evakuierung erfolgreich – derzeit keine Verletzten

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 15:29