Frankenthal – Alarm am Hallenbad – 1. NACHTRAG – Verdacht auf Chlorgasaustritt – Evakuierung erfolgreich – derzeit keine Verletzten

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell läuft seit ca. 14 Uhr ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften am Hallenbad in Frankenthal. Auf Nachfrage durch MRN-News.de vor Ort, erklärte Thomas Bader, der Einsatzleiter der Feuerwehr Frankenthal weitere aktuelle Informationen und Details.

Es bestehe der Verdacht auf Chlorgasaustritt während der normalen Öffnungszeiten. Evakuierung von ca. 50 Personen wurde bereits vor dem Eintreffen durch die Bademeister veranlasst. Es gab bislang keine Verletzten. Die Evakuierten werden temporär in einem nahen Seniorenheim betreut.

Die Feuerwehr führt den Einsatz aktuell weiter und kontrolliert mit dem nötigen Equipment das Gebäude intensiv auf Chlorgas. Derzeit steht noch nicht fest ob dieses tatsächlich ausgetreten ist. Der Alarm schlug in einem Nebengebäude des Schwimmbades an. Ein Fehlalarm kann derzeit ebenfalls noch nicht ausgeschlossen werden.

MRN-News.de wird nachberichten.

Quelle: MRN-News.de

Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 17:31