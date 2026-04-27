Buchen – Junger Fahrradfahrer mit Pkw kollidiert und weitergefahren

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Polizeirevier Buchen sucht nach einem jungen Fahrradfahrer, der am Donnerstagnachmittag mit der Tür eines geparkten Opels kollidierte. Die Besitzerin stellte ihr Fahrzeug gegen 16.45 Uhr in einer Parkbucht in der Straße „Am Nahholz“ ab und stieg aus. Als sie sich nochmals ins Fahrzeug lehnte, um den Schlüssel aus der Mittelkonsole zu holen, fuhr ein etwa 10 Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad vorbei, kollidierte mit der Autotür und stürzte. Anschließend stand er auf und fuhr davon. An der Tür entstanden minimale Kratzspuren. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.
Zuletzt aktualisiert am 27. April 2026, 14:12