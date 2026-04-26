Wörth – Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis



Wörth/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Abend ging bei der Polizei der Hinweis auf einen auffälligen Sprinter auf der Bundesstraße 10 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein.

Ein Zeuge hatte beobachtet, dass das Fahrzeug ohne eingeschaltete Heckbeleuchtung unterwegs war. Der Sprinter konnte auf Höhe Maximiliansau festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 25-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab gegen 21:15 Uhr einen Wert von 1,89 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin untersagt. Der Fahrzeugführer wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf eine Polizeidienststelle gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:20