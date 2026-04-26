Speyer – „La Rosa Enflorece“ entführt in paradiesische Klangwelten – Konzert am Nachmittag in der Stadthalle Speyer



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 29. April 2026, um 15 Uhr lädt das Ensemble „La Rosa Enflorece“ zu einem musikalischen Ausflug in die Stadthalle Speyer ein. Bei freiem Eintritt erwartet das Publikum eine melodische Reise durch Werke von John Playford, André Campra, Johann Christoph Pepusch sowie durch jiddische und sephardische Lieder.

Im aktuellen Programm von „La Rosa Enflorece“ werden paradiesische Orte wie das Schlaraffenland, der Garten Eden, das Paradies der Schönheit und der Liebe musikalisch beleuchtet. Verschiedene Komponisten haben traumhafte Musik geschaf­fen, die in diesem Programm mit Liedern und Instrumentalstücken zu einem neuen, spannenden Ganzen verwoben wird.

Almut-Maie Fingerle (Sopran), Almut Werner (Blockflöten) und Johannes Vogt (Theorbe) verbindet die Lust am Kreieren und Zusammenstellen neuer, unerwarteter Programme. Dabei ent­decken sie immer wieder musikalische Kleinode und verbinden scheinbar weit entfernte Musikstücke zu einem harmonischen Ganzen. Alle drei zeichnet eine besondere Wachheit für Fein­heiten aus, welche in den eigenen Arrangements zum Ausdruck kommt. Das Zusammenspiel auf Basis der historisch-informier­ten Spiel- und Musizierweise, die auf 415 Hz tiefer gestimmten Instrumente und ihre Spielfreude bilden die Grundlage des pa­radiesischen Gesamterlebnisses. Unterhaltsam und informativ führen die Musizierenden durch das Programm.

Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ bietet niedrigschwellig allen Interessierten die Möglichkeit geben, Musik in ihrer Vielfalt zu genießen. Daher finden die Konzerte bei freiem Eintritt in der barrierefreien Stadthalle statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich, es sind jedoch nur begrenzt Plätze verfügbar.

Für mobilitätseingeschränkte Personen sind Plätze vorbehalten.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:10