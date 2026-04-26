Rhein-Pfalz-Kreis/Mutterstadt/Schifferstadt. Kreisbäder: Abweichende Öffnungs- und Schließzeiten am 1. und 3. Mai
Am Freitag, 1. Mai (Feiertag), haben die Kreisbäder Römerberg und Schifferstadt geschlossen. Das Kreisbad Mutterstadt hat an diesem Tag von 9 bis 18 Uhr und das Kreisbad Maxdorf von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.
Das Kreisbad Schifferstadt hat zudem am Sonntag, 3. Mai, inklusive Sauna wegen einer Schwimmsportveranstaltung für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen: An diesem Tag findet dort der 18. Triathlon-Wettkampf „Goldener Hut“ statt.
Das Kreisbad-Team bittet um Beachtung und dankt den Badegästen für ihr Verständnis.
Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 09:22