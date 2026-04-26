Maimarkt Mannheim ist eröffnet!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Landwirtschaftsminister Peter Hauk eröffnete am Samstag gemeinsam mit Oberbürgermeister Christian Specht und Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied den Maimarkt Mannheim

Aufbruchsstimmung ist angesagt – da waren sich die drei Redner bei der offiziellen Eröffnungsfeier des Maimarkes Mannheim am Samstag einig. Während sich die ersten Besucherinnen und Besucher bereits in den 42 Hallen und auf dem großen Freigelände nach Neuheiten umsahen, wurde im gut besetzten Festzelt die regionale Wirtschaft gefeiert. Einen „Riesenerfolg“ und nicht selbstverständlich nannte Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht die Tatsache, dass in unsicheren Zeiten mehr als 1.000 Aussteller auf den Maimarkt gekommen seien. Von der Sonderschau „140 Jahre Automobil“ bis zu den Start-ups verbinde der Maimarkt Tradition und innovative Ideen. Das Handwerk führe Schülerinnen und Schüler an Berufe der Zukunft heran. „Der Maimarkt ist nicht nur Spiegelbild der Konjunktur, sondern der Maimarkt stemmt sich gegen die Konjunktur“, schloss Specht.

Das große Interesse der Besucher an den Tierschauen und den regionalen Erzeugnissen in Halle 41 stimme ihn zuversichtlich, ergänzte Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Die Landwirtschaft in Baden-Württemberg werde hauptsächlich von Familienbetrieben getragen, der Nachwuchs sei gut ausgebildet. Dieser brauche Rahmenbedingungen, um auch in Zukunft Ernährungssicherheit zu schaffen und wettbewerbsfähig zu sein.

Dafür gebe der Maimarkt ein gutes Aufbruchssignal, sagte Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg, der den Maimarkt offiziell eröffnete. „Hier werden regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt, das ist Sinn und Zweck des Maimarktes!“

Die musikalische Gestaltung der Eröffnungsfeier übernahm das Polizeiorchester Mannheim unter der Leitung von Matthias Klingler.

Auf dem anschließenden Maimarktrundgang besuchten die Ehrengäste unter anderem die neuen Hallen „Baby- und Kinderwelt“ sowie „Art- und Designwelt“ und kamen mit Ausstellern ins Gespräch.

Wichtiger Hinweis zur Parksituation am 28. April:

Am Dienstag, den 28. April, sind die Parkplätze P 1-3 aufgrund des Spiels der Adler Mannheim in der SAP Arena bis 16.30 Uhr gesperrt. Besucher werden gebeten, den Großparkplatz P 20 oder den ÖPNV zu nutzen!

info:

Maimarkt Mannheim

Noch bis 5. Mai 2026, täglich von 9 bis 18 Uhr

Mehr Infos und Online-Tickets unter www.maimarkt.de

facebook.com/Maimarkt.MA

instagram.com/maimarktmannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 09:49