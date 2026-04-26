Ludwigshafen – Kuthan Immobilien Akademie: Ein Tag rund um die Immobilie im Turmrestaurant

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Immobilien-Infotag am Samstag, 9. Mai 2026, im Turmrestaurant im Ebertpark Ludwigshafen (Erzbergerstraße 69):

Die Kuthan Immobilien Akademie lädt wieder zu einem ganzen Tag voller Informationen und Impulse rund um das Thema Immobilie ein. Am Samstag, 9. Mai 2026, erwartet die Besucherinnen und Besucher von 9:30 bis etwa 16 Uhr ein vielfältiges Programm – von praktischen Tipps für private Immobilienverkäufer über Einbruchschutz und Sicherheit, Anlagestrategien nach dem Immobilienverkauf bis hin zu Vorsorge und Testament. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, ins Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen zu kommen und den Vorträgen zu lauschen sowie die Infoständen zu besuchen.

Bereits ab 9:30 Uhr eröffnet Georg Kuthan, Inhaber von Kuthan-Immobilien, mit einer Einführung das Tagesprogramm. Zur Begrüßung spricht Bürgermeister Andreas Schwarz. Ab 10 Uhr erläutert Monika Thiele (Kuthan-Immobilien), worauf es beim privaten Immobilienverkauf wirklich ankommt. Um 11 Uhr erklärt Chris-Oliver Schickentanz von der Capitell AG, wie man den Erlös aus einem Immobilienverkauf sinnvoll anlegen kann. Um 12 Uhr gibt Polizeihauptkommissar Johannes Barra vom Präventionszentrum des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wertvolle Hinweise zu Einbruchschutz und Sicherheit in der Immobilie. Um 13 Uhr informiert Dagmar Scherer von Wächter-Bestattungen über neue Formen und gesetzliche Regelungen der Bestattungsvorsorge. Anschließend widmet sich ab 14 Uhr Prof. Dr. Burkhard Schmidt von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft der Psychologie von Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Den Abschluss macht um 15 Uhr Rechtsanwalt Martin Wegner (Wegner Rechtsanwälte) mit dem wichtigen Thema richtige Vorsorge: Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Nach ihren Vorträgen stehen die Referenten jeweils für Fragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum zur Verfügung.

Die Teilnahme ist kostenlos! Da die Zahl der Plätze aber begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen – am besten online unter www.kuthan-immobilien-akademie.de

Auch an den Infoständen stehen Experten für individuelle Gespräche und mit viel Material bereit. Mit dabei sind unter anderem Fachleute des Polizeipräsidiums Rheinpfalz sowie Ansprechpartner für Themen wie Finanzierung und Vorsorge, die Umweltpaten-Initiative „Stadtfüchse“, das Deutsche Rote Kreuz und viele mehr. Der VfR Friesenheim hat zwei Mini-Tore aufgebaut. Ein Rikscha-Service ist zwischen Haltestelle Turmrestaurant und im Ebertpark eingerichtet.

Das Mittagessen kann auf Selbstzahlerbasis im Turmrestaurant oder außerhalb eingenommen werden. Während der gesamten Veranstaltung stehen kostenfrei Getränke und kleine Snacks bereit.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten:

Parkplätze befinden sich an der Eberthalle sowie in der Kopernikusstraße, Erzbergerstraße und auf dem TWL-Parkplatz. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie den Ebertpark bequem mit der Straßenbahnlinie 10 oder dem Bus bis zur Haltestelle Ebertpark.

Sie kennen Kuthan-Immobilien als renommiertes, inhabergeführtes Immobilienunternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Kuthan-Immobilien ist seit mehr als 38 Jahren „Meine Nr. 1“ für tausende zufriedener Kunden in der Region, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Von der Redaktion der Zeitschrift Focus wurde Kuthan-Immobilien wiederholt zum Top-Makler gekürt, so auch 2026. Folgende Niederlassungen gehören zum Netzwerk: Ludwigshafen, Mannheim, Frankenthal und Freinsheim. Kuthan-Immobilien ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken sowie Anlageobjekten.

Quelle Kuthan Immobilien

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:10