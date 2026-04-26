Ludwigshafen – Auf den Spuren von 100 Jahren Stadtranderholung – Online-Anmeldung zur Ferienaktion startet am 27. April ab 8 Uhr

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Ein rundes Jubiläum steht an:
In diesem Jahr wird die Ludwigshafener Stadtranderholung (STRE) 100
Jahre alt – und ist damit eine der ältesten Kinderfreizeiten
Deutschlands. Was im Sommer 1926 mit 100 erholungsbedürftigen Kindern im
Ebertpark begann, ist bis heute ein fester Bestandteil der städtischen
Ferienangebote geblieben.
Seit einem Jahrhundert steht die Stadtranderholung für gemeinsames Spielen, Erleben und Erholen – und für
unvergessliche Sommer in Ludwigshafen.
Aus der klassischen Stadtranderholung an der Großen Blies hat sich in
den vergangenen Jahren das bedarfsorientierte Sommerferienangebot „STRE
& Co – Dein Sommer in LU“ entwickelt. Neben der zentralen vierwöchigen
Stadtranderholung an der Blies gibt es zahlreiche dezentrale Angebote in
den Stadtteilen, getragen von Einrichtungen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit der Stadt und freien Trägern. So erstreckt sich die
Ferienbetreuung inzwischen über die gesamten Sommerferien vom 29. Juni
bis 7. August 2026 und bietet Familien verlässliche Betreuungszeiten –
an der Blies mit Frühbetreuung ab 8 Uhr, in den Stadtteilen mit
Angeboten von 9 bis 16 Uhr.
Unter dem Motto „100 Jahre STRE & Co – Dein Sommer in LU“ feiert das
Kinder- und Jugendbüro im Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung
der Stadt Ludwigshafen dieses besondere Jubiläum in diesem Jahr auf dem
Gelände an der Großen Blies und an den weiteren STRE & Co Standorten.
Die Geschichte der Stadtranderholung wird dabei lebendig: In Workshops,
Spielen und Ausstellungen entdecken Kinder, wie sich Freizeit und Alltag
in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben – und was von der
ursprünglichen Idee bis heute geblieben ist.
An der Blies entsteht hierzu eine kleine Ausstellung mit historischen
Fotos, Materialien und Gegenständen aus vergangenen Jahrzehnten. Beim
ersten Kinder-Eltern-Fest am 17. Juli stehen Begegnungen mit ehemaligen
Teilnehmer*innen, Mitarbeiter*innen und Zeitzeug*innen im Mittelpunkt,
bei denen Kinder Fragen stellen und Geschichte aus erster Hand erleben
können. Das zweite Fest am 31. Juli bringt das Jubiläum mit einem bunten
Bühnenprogramm auf die Bühne – mit Kindern, Musik und besonderen Gästen.
Wie jedes Jahr ist „STRE & Co“ auf viele tatkräftige Ehrenamtliche
angewiesen, die sich als Betreuerinnen und Betreuer engagieren, eine
Aufwandsentschädigung von 48 Euro pro Tag erhalten und im Vorfeld
geschult werden.
Ab sofort stehen auf dem Jugendportal der Stadt, www.lu4u.de, alle
Informationen rund um „STRE & Co – Dein Sommer in LU“ und die
Stadtranderholung bereit. Dort ist ab Montag, 27. April 2026, 8 Uhr,
auch die Online-Anmeldung freigeschaltet, über die Eltern ihre Kinder
wie gewohnt unkompliziert anmelden können. Rund 200 Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren können an der zentralen Stadtranderholung
angemeldet werden. Sie bietet zwei Abschnitte für jeweils 100 Kinder.
Weitere 400 Plätze gibt es bei den dezentralen Angeboten in den Stadtteilen. An drei Standorten, in
den Jugendräumen Melm, der Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch und dem
Jugendtreff Westend, gibt es ein attraktives Programm für ältere Kinder
von zehn bis 14 Jahre.
„Die Stadtranderholung ist ein Stück gelebte Ludwigshafener
Stadtgeschichte und zugleich ein modernes Ferienangebot, das mit ‚STRE &
Co‘ jedes Jahr viele neue Geschichten schreibt“, betont Jugenddezernent
Lars Pletscher. „Mein Dank gilt allen, die über Generationen hinweg
mitgewirkt haben, dass diese schöne Tradition fortbestehen konnte – und
den zahlreichen Ehrenamtlichen, die auch in diesem Jubiläumsjahr wieder
mit Herzblut dabei sind.“
Von Fürsorge und Grundversorgung zu einem modernen Ferienangebot
Inhaltlich hat sich die Stadtranderholung von einer eher
fürsorgerischen, stark reglementierten Erholungsmaßnahme hin zu einem
vielfältigen, beteiligungsorientierten Integrations- und Freizeitangebot
entwickelt.
1920er bis 1950er: Fürsorge und Grundversorgung
• Anfangs standen Erholung, Gesundheit und Grundversorgung im
Vordergrund: erholungsbedürftige Kinder, viel Aufenthalt im Freien,
feste Tagesstruktur.
• Typisch waren geregelte Mahlzeiten, Mittagsschlaf, Gesundheitsfürsorge
und eine eher hierarchische Pädagogik („Aufsicht“ statt Mitbestimmung).
1950er/1960er: Nachkriegszeit und Alltagslernen
• Es kamen einfache sportliche und spielerische Angebote hinzu, aber
weiterhin mit stark vorgegebenem Tagesablauf (zum Beispiel angeleiteter
Mittagsschlaf, Zähneputzen, gemeinsames Essen).
• Alltagskompetenzen, Ordnung, Hygiene und „sich richtig verhalten“
spielten eine wichtige Rolle.
1970er bis 1990er: Freizeit, Spiel und Gruppenpädagogik
• Der Charakter verschob sich hin zu Ferienfreizeit mit mehr Spielen,
kreativen Angeboten, Ausflügen und Gruppenerlebnissen.
• Pädagogisch rückten Gemeinschaft, soziales Lernen und Spaß stärker in
den Mittelpunkt, die Fürsorge Perspektive trat zurück.
Ab 2000: Projektarbeit und Themenjahre
• Es wurden verstärkt thematische Schwerpunkte gesetzt (zum Beispiel
„Frieher un Heit“ zum 90-jährigen Jubiläum mit Zeitreise durch
Jahrzehnte, Workshops zu Kunst, Mode, Technik, Kochen, „Mess an der
Blies“).
• Kinder erleben Geschichte, Kultur und Stadtentwicklung spielerisch,
gestalten in Workshops aktiv mit und erwerben kreative und soziale
Kompetenzen.
Seit 2022: STRE & Co. Dezentral, flexibel, beteiligungsorientiert
• Aus der klassischen Großfreizeit an der Blies wurde „STRE & Co“ mit
einer Kombination aus zentralem Angebot und vielen dezentralen
Ferienangeboten in Stadtteilen und Einrichtungen.
• Inhalte sind heute: vielfältige Workshops (Kultur, Sport, Natur,
Medien, Handwerk), Ausflüge, Jugend- und Ausflugsprogramme für Ältere,
Beteiligung der Kinder an der Programmgestaltung sowie Angebote, die auf
Klimawandel, Gesundheit und Inklusion reagieren.
Ein Beispiel: Während früher der selbstgekochte Kakao, Mittagsschlaf und
feste Rituale im Mittelpunkt standen, sind es heute Projekte wie
Zeitreisen durch die Stadtgeschichte, Wasser Workshops mit TWL, kreative
Werkstätten und Mitbestimmungsangebote im Rahmen von „STRE & Co“.
Quelle: Stadt Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:43