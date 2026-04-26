Ludwigshafen – Auf den Spuren von 100 Jahren Stadtranderholung – Online-Anmeldung zur Ferienaktion startet am 27. April ab 8 Uhr



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Ein rundes Jubiläum steht an:

In diesem Jahr wird die Ludwigshafener Stadtranderholung (STRE) 100

Jahre alt – und ist damit eine der ältesten Kinderfreizeiten

Deutschlands. Was im Sommer 1926 mit 100 erholungsbedürftigen Kindern im

Ebertpark begann, ist bis heute ein fester Bestandteil der städtischen

Ferienangebote geblieben.

Seit einem Jahrhundert steht die Stadtranderholung für gemeinsames Spielen, Erleben und Erholen – und für

unvergessliche Sommer in Ludwigshafen.

Aus der klassischen Stadtranderholung an der Großen Blies hat sich in

den vergangenen Jahren das bedarfsorientierte Sommerferienangebot „STRE

& Co – Dein Sommer in LU“ entwickelt. Neben der zentralen vierwöchigen

Stadtranderholung an der Blies gibt es zahlreiche dezentrale Angebote in

den Stadtteilen, getragen von Einrichtungen der Offenen Kinder- und

Jugendarbeit der Stadt und freien Trägern. So erstreckt sich die

Ferienbetreuung inzwischen über die gesamten Sommerferien vom 29. Juni

bis 7. August 2026 und bietet Familien verlässliche Betreuungszeiten –

an der Blies mit Frühbetreuung ab 8 Uhr, in den Stadtteilen mit

Angeboten von 9 bis 16 Uhr.

Unter dem Motto „100 Jahre STRE & Co – Dein Sommer in LU“ feiert das

Kinder- und Jugendbüro im Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung

der Stadt Ludwigshafen dieses besondere Jubiläum in diesem Jahr auf dem

Gelände an der Großen Blies und an den weiteren STRE & Co Standorten.

Die Geschichte der Stadtranderholung wird dabei lebendig: In Workshops,

Spielen und Ausstellungen entdecken Kinder, wie sich Freizeit und Alltag

in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben – und was von der

ursprünglichen Idee bis heute geblieben ist.

An der Blies entsteht hierzu eine kleine Ausstellung mit historischen

Fotos, Materialien und Gegenständen aus vergangenen Jahrzehnten. Beim

ersten Kinder-Eltern-Fest am 17. Juli stehen Begegnungen mit ehemaligen

Teilnehmer*innen, Mitarbeiter*innen und Zeitzeug*innen im Mittelpunkt,

bei denen Kinder Fragen stellen und Geschichte aus erster Hand erleben

können. Das zweite Fest am 31. Juli bringt das Jubiläum mit einem bunten

Bühnenprogramm auf die Bühne – mit Kindern, Musik und besonderen Gästen.

Wie jedes Jahr ist „STRE & Co“ auf viele tatkräftige Ehrenamtliche

angewiesen, die sich als Betreuerinnen und Betreuer engagieren, eine

Aufwandsentschädigung von 48 Euro pro Tag erhalten und im Vorfeld

geschult werden.

Ab sofort stehen auf dem Jugendportal der Stadt, www.lu4u.de, alle

Informationen rund um „STRE & Co – Dein Sommer in LU“ und die

Stadtranderholung bereit. Dort ist ab Montag, 27. April 2026, 8 Uhr,

auch die Online-Anmeldung freigeschaltet, über die Eltern ihre Kinder

wie gewohnt unkompliziert anmelden können. Rund 200 Kinder im Alter von

sechs bis zwölf Jahren können an der zentralen Stadtranderholung

angemeldet werden. Sie bietet zwei Abschnitte für jeweils 100 Kinder.

Weitere 400 Plätze gibt es bei den dezentralen Angeboten in den Stadtteilen. An drei Standorten, in

den Jugendräumen Melm, der Jugendfreizeitstätte Ernst Bloch und dem

Jugendtreff Westend, gibt es ein attraktives Programm für ältere Kinder

von zehn bis 14 Jahre.

„Die Stadtranderholung ist ein Stück gelebte Ludwigshafener

Stadtgeschichte und zugleich ein modernes Ferienangebot, das mit ‚STRE &

Co‘ jedes Jahr viele neue Geschichten schreibt“, betont Jugenddezernent

Lars Pletscher. „Mein Dank gilt allen, die über Generationen hinweg

mitgewirkt haben, dass diese schöne Tradition fortbestehen konnte – und

den zahlreichen Ehrenamtlichen, die auch in diesem Jubiläumsjahr wieder

mit Herzblut dabei sind.“

Von Fürsorge und Grundversorgung zu einem modernen Ferienangebot

Inhaltlich hat sich die Stadtranderholung von einer eher

fürsorgerischen, stark reglementierten Erholungsmaßnahme hin zu einem

vielfältigen, beteiligungsorientierten Integrations- und Freizeitangebot

entwickelt.

1920er bis 1950er: Fürsorge und Grundversorgung

• Anfangs standen Erholung, Gesundheit und Grundversorgung im

Vordergrund: erholungsbedürftige Kinder, viel Aufenthalt im Freien,

feste Tagesstruktur.

• Typisch waren geregelte Mahlzeiten, Mittagsschlaf, Gesundheitsfürsorge

und eine eher hierarchische Pädagogik („Aufsicht“ statt Mitbestimmung).

1950er/1960er: Nachkriegszeit und Alltagslernen

• Es kamen einfache sportliche und spielerische Angebote hinzu, aber

weiterhin mit stark vorgegebenem Tagesablauf (zum Beispiel angeleiteter

Mittagsschlaf, Zähneputzen, gemeinsames Essen).

• Alltagskompetenzen, Ordnung, Hygiene und „sich richtig verhalten“

spielten eine wichtige Rolle.

1970er bis 1990er: Freizeit, Spiel und Gruppenpädagogik

• Der Charakter verschob sich hin zu Ferienfreizeit mit mehr Spielen,

kreativen Angeboten, Ausflügen und Gruppenerlebnissen.

• Pädagogisch rückten Gemeinschaft, soziales Lernen und Spaß stärker in

den Mittelpunkt, die Fürsorge Perspektive trat zurück.

Ab 2000: Projektarbeit und Themenjahre

• Es wurden verstärkt thematische Schwerpunkte gesetzt (zum Beispiel

„Frieher un Heit“ zum 90-jährigen Jubiläum mit Zeitreise durch

Jahrzehnte, Workshops zu Kunst, Mode, Technik, Kochen, „Mess an der

Blies“).

• Kinder erleben Geschichte, Kultur und Stadtentwicklung spielerisch,

gestalten in Workshops aktiv mit und erwerben kreative und soziale

Kompetenzen.

Seit 2022: STRE & Co. Dezentral, flexibel, beteiligungsorientiert

• Aus der klassischen Großfreizeit an der Blies wurde „STRE & Co“ mit

einer Kombination aus zentralem Angebot und vielen dezentralen

Ferienangeboten in Stadtteilen und Einrichtungen.

• Inhalte sind heute: vielfältige Workshops (Kultur, Sport, Natur,

Medien, Handwerk), Ausflüge, Jugend- und Ausflugsprogramme für Ältere,

Beteiligung der Kinder an der Programmgestaltung sowie Angebote, die auf

Klimawandel, Gesundheit und Inklusion reagieren.

Ein Beispiel: Während früher der selbstgekochte Kakao, Mittagsschlaf und

feste Rituale im Mittelpunkt standen, sind es heute Projekte wie

Zeitreisen durch die Stadtgeschichte, Wasser Workshops mit TWL, kreative

Werkstätten und Mitbestimmungsangebote im Rahmen von „STRE & Co“.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:43