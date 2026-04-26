Landau – Regenwassergully entwendet – Zeugen gesucht



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht vom 24.05.2026 auf den 25.04.2026 wurden in der Woogstraße in Landau, im hinteren Bereich des Hauptbahnhofes, zwei Regenwassergullydeckel entwendet.

Hierdurch entstanden zwei offene Gefahrenstellen auf der Straße, wodurch eine erhebliche Gefahr für Verkehrsteilnehmer bestand. Die entsprechenden Stellen wurden durch den Bauhof umgehend gesichert und die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:23