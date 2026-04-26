Landau – Anglerlatein? Nein, Ernstfall: Landauer Ordnungsamt im Wasser im Einsatz

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein eher ungewöhnlicher Einsatz hat das Ordnungsamt der Stadt Landau am
Donnerstag, 23. April, beschäftigt: In der Queich nahe des Eduard-Spranger-Gymnasiums musste ein möglicher Munitionsfund überprüft und gesichert
werden.
Dafür stiegen Mitarbeitende – ausgestattet mit entsprechender Schutzkleidung – sogar ins Wasser. Da der Einsatz von vielen Passantinnen und
Passanten bemerkt wurde, berichtet die Stadtverwaltung im Nachgang über die Hintergründe.
Die verdächtigen Gegenstände waren zuvor von einem Angler gemeldet worden. Vor Ort bestätigte sich, dass es sich tatsächlich um Gewehrmunition
handelte. Diese wurde durch die Einsatzkräfte gesichert und anschließend fachgerecht entsorgt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine
Gefahr.
„Solche Einsätze gehören zwar nicht zum Alltag, zeigen aber, wie vielseitig die Aufgaben unseres Ordnungsamts sind“, sagt Ordnungsdezernent Lukas
Hartmann. „Die Kolleginnen und Kollegen haben hier – wie immer – umsichtig und professionell gehandelt. Dafür mein herzlicher Dank!“
Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass verdächtige Gegenstände – insbesondere mögliche Munition oder Kampfmittel – keinesfalls
berührt oder bewegt werden sollten. Stattdessen ist umgehend die zuständige Behörde oder die Polizei zu informieren.
Bildunterschrift: Das Landauer Ordnungsamt im Wasser im Einsatz! (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:08