Landau – Anglerlatein? Nein, Ernstfall: Landauer Ordnungsamt im Wasser im Einsatz



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein eher ungewöhnlicher Einsatz hat das Ordnungsamt der Stadt Landau am

Donnerstag, 23. April, beschäftigt: In der Queich nahe des Eduard-Spranger-Gymnasiums musste ein möglicher Munitionsfund überprüft und gesichert

werden.

Dafür stiegen Mitarbeitende – ausgestattet mit entsprechender Schutzkleidung – sogar ins Wasser. Da der Einsatz von vielen Passantinnen und

Passanten bemerkt wurde, berichtet die Stadtverwaltung im Nachgang über die Hintergründe.

Die verdächtigen Gegenstände waren zuvor von einem Angler gemeldet worden. Vor Ort bestätigte sich, dass es sich tatsächlich um Gewehrmunition

handelte. Diese wurde durch die Einsatzkräfte gesichert und anschließend fachgerecht entsorgt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine

Gefahr.

„Solche Einsätze gehören zwar nicht zum Alltag, zeigen aber, wie vielseitig die Aufgaben unseres Ordnungsamts sind“, sagt Ordnungsdezernent Lukas

Hartmann. „Die Kolleginnen und Kollegen haben hier – wie immer – umsichtig und professionell gehandelt. Dafür mein herzlicher Dank!“

Die Stadt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass verdächtige Gegenstände – insbesondere mögliche Munition oder Kampfmittel – keinesfalls

berührt oder bewegt werden sollten. Stattdessen ist umgehend die zuständige Behörde oder die Polizei zu informieren.

Bildunterschrift: Das Landauer Ordnungsamt im Wasser im Einsatz! (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:08