Kandel – Sachbeschädigungen durch unbekannte Steinewerfer



Kandel/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Abend stellte der Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Kneippstraße in Kandel mehrere Beschädigungen an seinem Anwesen fest.

Bislang unbekannte Täter hatten offenbar gezielt Steine geworfen und dadurch sowohl eine Poolabdeckung als auch ein Fenster beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täterschaft liegen aktuell nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeug*innen, die im Bereich der Kneippstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:15