Grünstadt – Warnhinweis auf aktuelle Betrugsversuche per Telefon



Grünstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Bereich Grünstadt kommt es aktuell zu vermehrten Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, es wird u. a. von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet. Es handelt sich hierbei um Anrufe in betrügerischer Absicht und nicht um reale Anrufe der Polizei!

Die Polizei warnt deshalb erneut davor, sich auf diese Gespräche einzulassen. Geben Sie am Telefon keinesfalls Auskünfte über Wohn- und Vermögensverhältnisse an unbekannte Anrufer.

Wenn Sie solche Anrufe erhalten, oder unsicher sind, ob Sie tatsächlich von der Polizei angerufen wurden, wenden Sie sich bitte an ihre zuständige Polizeidienststelle. Suchen Sie sich dazu bitte die Rufnummer der für sie zuständigen Dienststelle selbst heraus. Rufen Sie nicht unter einer Nummer zurück, die Ihnen ein solcher „falscher Polizeibeamter“ gegeben hat.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:32