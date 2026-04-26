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26.04.2026, 9:29 Uhr

Germersheim – Neuer digitaler Service für den Landkreis: Kostenlose „AbfallApp GER“ ab sofort erhältlich

1Germersheim/LandkreisGermersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim erweitert ihr Serviceangebot und geht einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung: Ab sofort steht den Bürgerinnen und Bürgern erstmals die neue „AbfallApp GER“ zur Verfügung. „Mit der AbfallApp schaffen wir eine zentrale und jederzeit verfügbare Informationsquelle für unsere Bürgerinnen und Bürger. Termine, Standorte und Hinweise sind nun schnell abrufbar – das erleichtert den Alltag und sorgt für mehr Orientierung in der Abfallentsorgung“, erklärt Ann-Cathrin Lutz, Leiterin der Abfallwirtschaft im Kreis Germersheim. Landrat Marti Brandl ergänzt: „Die Digitalisierung unserer Dienstleistungen ist ein wichtiger Baustein für eine moderne und bürgernahe Verwaltung. Mit der AbfallApp gehen wir einen weiteren Schritt, um unseren Service zeitgemäß weiterzuentwickeln und die Lebensqualität im Landkreis nachhaltig zu stärken.“

Die App bietet zahlreiche praktische Funktionen, die individuell auf den jeweiligen Wohnort abgestimmt werden können. So lassen sich die persönlichen Abfuhrtermine bequem abrufen, und auf Wunsch erinnert die App bereits am Vortag an die nächste Leerung. Darüber hinaus können die Termine direkt in den eigenen Smartphone-Kalender importiert oder alternativ als Abfallkalender im PDF-Format heruntergeladen und ausgedruckt werden. Neben den Abfuhrterminen bündelt die „AbfallApp GER“ zahlreiche weitere Serviceangebote in einer Anwendung: beispielsweise informieren Push-Nachrichten über kurzfristige wichtige Informationen und Änderungen. Zudem stehen Funktionen rund um die Müllbehälter, die Anmeldung von Sperrmüllabholungen, die Teilnahme an Umfragen sowie der Abruf von Gebühreninformationen zur Verfügung. Ein integriertes, umfangreiches Abfall-ABC unterstützt bei der richtigen Entsorgung verschiedenster Abfälle.

Die App ist zudem mehrsprachig verfügbar und kann auf verschiedene Sprachen umgestellt werden, um eine möglichst breite Nutzerfreundlichkeit sicherzustellen. Ergänzend steht in der „AbfallApp GER“ ein integrierter Chatbot zur Verfügung, der Nutzerinnen und Nutzer rund um die Uhr bei Fragen zur Abfallentsorgung unterstützt und schnell zu den passenden Informationen führt. Darüber hinaus erleichtert die App die Orientierung im Landkreis: Nutzerinnen und Nutzer

finden schnell die nächstgelegenen Wertstoffhöfe, Grünschnitt-Annahmestellen, Alttextilcontainer sowie Verkaufsstellen für Bio- und Restmüllsäcke. Neben genauen Standortangaben ist auch eine direkte Weiterleitung zur Navigation über Google Maps und Apple Maps möglich.

Die App ist ab sofort kostenlos verfügbar und kann über die bekannten App-Stores für Android und iOS heruntergeladen werden.
Quelle Landkreis Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 09:29

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