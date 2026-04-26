Frankenthal – Tag des Baumes in Frankenthal: Stadt treibt Pflanzoffensive konsequent voran



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Tags des Baumes am 25. April unterstreicht die Stadt Frankenthal ihr

Engagement für mehr Grün, Klimaschutz und Lebensqualität.

Mit einer umfassenden Pflanzoffensive verfolgt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer das Ziel, bis zum Jahr 2035

rund 1.000 neue Bäume im gesamten Stadtgebiet zu pflanzen. Die Maßnahmen sind Teil

eines langfristig angelegten „Masterplans Grün“.

Seit seinem Amtsantritt hat Dr. Nicolas Meyer das Projekt gezielt vorangetrieben. Bereits im

laufenden Jahr konnten wichtige Fortschritte erzielt werden: Insgesamt wurden mehr als 150

neue Bäume gepflanzt. Davon entfallen 92 Bäume auf die Stadtteile Frankenthal Nord, Ost,

Mörsch sowie das Gebiet Pilgerpfad – unter anderem entlang von Straßen, in Grünanlagen

und auf Spielplätzen. Weitere 64 Bäume wurden im Ostpark im Rahmen einer ökologischen

Aufwertung ergänzt.

Die Planungen für die kommenden Jahre sind bereits konkret: Für Herbst und Winter

2026/27 sind weitere Pflanzungen mit über 100 zusätzlichen Bäumen in Frankenthal West

vorgesehen.

Bei der Auswahl der Baumarten setzt die Stadt bewusst auf klimaresiliente Sorten wie Ahorn

und Linde. Diese sind besonders widerstandsfähig gegenüber Hitze und Trockenheit und

leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie

zur langfristigen Stabilisierung des Stadtgrüns.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Mit unserer Pflanzoffensive schaffen wir

Schritt für Schritt ein widerstandsfähigeres und lebenswerteres Frankenthal – für heute und

für kommende Generationen.“

Baumspendeverfahren vereinfacht

Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist zudem ein im Jahr 2025 vereinfachtes

Baumspendeverfahren. Bürgerinnen und Bürger haben so die Möglichkeit, sich aktiv an der

Begrünung der Stadt zu beteiligen und damit einen konkreten Beitrag für Klima, Umwelt und

Lebensqualität zu leisten. 18 gespendete Bäume konnten in der Pflanzperiode 2025/ 2026

so bereits gepflanzt werden.

Weitere Informationen zur Baumspende sind online verfügbar unter

www.frankenthal.de/baumspende

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:39