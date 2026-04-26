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26.04.2026, 20:39 Uhr

Frankenthal – Tag des Baumes in Frankenthal: Stadt treibt Pflanzoffensive konsequent voran

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Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Tags des Baumes am 25. April unterstreicht die Stadt Frankenthal ihr
Engagement für mehr Grün, Klimaschutz und Lebensqualität.

Mit einer umfassenden Pflanzoffensive verfolgt Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer das Ziel, bis zum Jahr 2035
rund 1.000 neue Bäume im gesamten Stadtgebiet zu pflanzen. Die Maßnahmen sind Teil
eines langfristig angelegten „Masterplans Grün“.

Seit seinem Amtsantritt hat Dr. Nicolas Meyer das Projekt gezielt vorangetrieben. Bereits im
laufenden Jahr konnten wichtige Fortschritte erzielt werden: Insgesamt wurden mehr als 150
neue Bäume gepflanzt. Davon entfallen 92 Bäume auf die Stadtteile Frankenthal Nord, Ost,
Mörsch sowie das Gebiet Pilgerpfad – unter anderem entlang von Straßen, in Grünanlagen
und auf Spielplätzen. Weitere 64 Bäume wurden im Ostpark im Rahmen einer ökologischen
Aufwertung ergänzt.

Die Planungen für die kommenden Jahre sind bereits konkret: Für Herbst und Winter
2026/27 sind weitere Pflanzungen mit über 100 zusätzlichen Bäumen in Frankenthal West
vorgesehen.

Bei der Auswahl der Baumarten setzt die Stadt bewusst auf klimaresiliente Sorten wie Ahorn
und Linde. Diese sind besonders widerstandsfähig gegenüber Hitze und Trockenheit und
leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sowie
zur langfristigen Stabilisierung des Stadtgrüns.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Mit unserer Pflanzoffensive schaffen wir
Schritt für Schritt ein widerstandsfähigeres und lebenswerteres Frankenthal – für heute und
für kommende Generationen.“

Baumspendeverfahren vereinfacht
Ein zentraler Bestandteil der Initiative ist zudem ein im Jahr 2025 vereinfachtes
Baumspendeverfahren. Bürgerinnen und Bürger haben so die Möglichkeit, sich aktiv an der
Begrünung der Stadt zu beteiligen und damit einen konkreten Beitrag für Klima, Umwelt und
Lebensqualität zu leisten. 18 gespendete Bäume konnten in der Pflanzperiode 2025/ 2026
so bereits gepflanzt werden.

Weitere Informationen zur Baumspende sind online verfügbar unter
www.frankenthal.de/baumspende

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:39

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