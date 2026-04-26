Dielheim, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person



Dielheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagnachmittag, gegen 14:57 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Silcherstraße und Scheffelstraße in Dielheim ein Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Autofahrer und einer 36-jährigen Autofahrerin.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 18-Jährige mit seinem Toyota Yaris die Scheffelstraße in Richtung Silcherstraße. Gleichzeitig war die 36-Jährige mit ihrem Fiat 500 auf der Silcherstraße in Fahrtrichtung Schönbornstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, nachdem der 18-Jährige offenbar die von rechts kommender Fahrerin übersah. Durch den Zusammenstoß wurde die 36-Jährige leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Toyota Yaris des 18-Jährigen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Fiat 500 der 36-Jährigen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallhergang werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 20:13