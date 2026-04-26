Bobenheim-Roxheim: Bürgerbrunch SPD am 1.Mai

Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Traditionell veranstaltet die SPD Bobenheim-Roxheim am 1. Mai 2026 ihren beliebten Bürgerbrunch, zu dem die Mitbürgerinnen und Mitbürger eingeladen werden. Los geht´s ab 11:00 Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus in Bobenheim-Roxheim. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Quelle SPD Bobenheim-Roxheim
Zuletzt aktualisiert am 26. April 2026, 09:16
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