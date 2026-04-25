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BRAZZELTAG Speyer 2026 (1) (Groß)
25.04.2026, 12:22 Uhr

Speyer – BRAZZELTAG 2026 bringt Fans zusammen Technikfestival lebt vom Engagement der Community

BRAZZELTAG Speyer 2026 (1) (Groß)
Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Duft heißer Reifen auf Asphalt, das tiefe Grollen historischer Motoren und
eine Atmosphäre, die unter die Haut geht:

Am 9. und 10. Mai 2026 verwandelt sich das Technik Museum Speyer wieder in das Mekka für alle, die Benzin im Blut haben. Doch
der BRAZZELTAG ist weit mehr als eine Show. Er ist ein echtes Community-Event, bei
dem Leidenschaft und Technik-Kultur im Mittelpunkt stehen. Von 9 bis 18 Uhr wird das
Museumsgelände zur Erlebnisfläche für Technik in Bewegung.

Seit den Anfängen wird die Veranstaltung maßgeblich von der engagierten Gemeinschaft getragen. Mitglieder
des Museumsvereins, Leihgeber sowie langjährige Wegbegleiter der Museen bringen
eigene Fahrzeuge ein und gestalten zahlreiche Programmpunkte mit. Der Charakter der
Veranstaltung folgt damit konsequent dem Gedanken „Für Fans von Fans“. Tickets, Infos
und das vollständige Programm zum BRAZZELTAG sind unter www.brazzeltag.de
erhältlich.

BRAZZELTAG Speyer 2026 (2) (Groß)
Die Community als Antriebsmotor
Seit jeher lebt der BRAZZELTAG von der Beteiligung des Museumsvereins und seiner
Unterstützer. „Der BRAZZELTAG ist das Jahrestreffen der Community. Hier kommt alles
zusammen, was einen als Technikfan begeistert: Oldtimer, Flugzeuge und Stuntshows“, betont
Moritz Dressel, zweiter Vorsitzender des Auto + Technik Museum e.V. Ob seltene Oldtimer,
wuchtige Hubraumgiganten oder außergewöhnliche Eigenbauten, viele der teilnehmenden
Fahrzeuge stammen aus privater Hand und werden von ihren Besitzern selbst präsentiert.

Neben dem Brazzelparcours bietet das Programm auch dem
Exklusive Einblicke in das Transportflugzeug Transall C-160:
Erlebnisführungen mit Museums- und ehemaligen
Besatzungsmitgliedern inklusive Motorenstart. Quelle TMSNHSP.

Im Mittelpunkt steht der Brazzelparcours, der Ursprung des Events. Im halbstündlichen
Wechsel präsentieren sich hier seltene Oldtimer, leistungsstarke Hubraumgiganten, Zweiräder
und außergewöhnliche Eigenbauten in Fahrt. Viele dieser Fahrzeuge stammen direkt aus dem
Kreis der Unterstützer. Hier treten Maschinen in Aktion, historische Fahrzeuge demonstrieren
ihre Leistungsfähigkeit und bekannte Museumsexponate werden außerhalb der Ausstellung
lebendig. Der Parcours steht exemplarisch für den Mitmachgedanken, der den BRAZZELTAG
seit jeher prägt.

Besonders die generationenübergreifende Begeisterung verleiht der Veranstaltung ihren
Charakter. „Besucher von früher sind heute selbst Teil des Programms und fahren im Parcours
mit. Wir sehen Kinder, die mit der Veranstaltung groß geworden sind und nun selbst am Steuer
sitzen“, erklärt Museumsleiter Andreas Hemmer. Diese Entwicklung zeigt, wie stark die
Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft ist und wie sich die Leidenschaft für Technik über
Jahre hinweg weiterträgt.

Auch international zieht das Event Teilnehmer und Besucher an. Gäste reisen aus dem
umliegenden Ausland an, unter anderem aus Großbritannien und den Niederlanden. Fahrer
bringen ihre Automobile mit und tragen zum vielfältigen Bild auf der Strecke bei. Der
BRAZZELTAG verbindet damit Technikbegeisterte über Ländergrenzen hinweg.

Ein unvergleichliches Programm
Neben dem Brazzelparcours bietet das Programm zahlreiche weitere Highlights für Jung und
Alt. In der Brazzelarena sorgen Mitfahrgelegenheiten auf Lanz Bulldogs, Stuntshows und
Vorführungen ausgewählter Fahrzeuge für Unterhaltung. Ergänzt wird das Angebot durch
Dragster-Auftritte, Drift-Shows, Burnout-Performances, historische Rallyefahrzeuge sowie
Filmautos auf dem gesamten Gelände. Exklusive Einblicke bieten Erlebnisführungen im U-Boot
U9, auf dem Seenotrettungskreuzer John T. Essberger und im Transportflugzeug Transall C-
160, die von Museums- und ehemaligen Besatzungsmitgliedern durchgeführt werden.

BRAZZELTAG Speyer 2026 (3) (Groß)
Sie vermitteln Expertenwissen aus erster Hand und berichten zudem persönliche Anekdoten aus
dem Alltag an Bord. Zur Freude aller Luftfahrt-Fans werden die Turbinen „der Trall“ gestartet
und sorgen damit für ein eindrucksvolles Erlebnis. Ein Gänsehautmoment, der Besucher
begeistert und die Faszination dieses legendären Transportflugzeugs eindrucksvoll erlebbar
macht.

Auch der benachbarte Flugplatz ist wieder in das Geschehen integriert. Besucher können
Rundflüge, teilweise in historischen Maschinen, erleben sowie an Geländerundfahrten und
Tower-Führungen teilnehmen. Ergänzend präsentieren sich Bundespolizei, Zoll, die JVA
Mannheim sowie die FH Worms mit Informationen zum Studiengang Flugzeugbau. Das
Flugplatzprogramm ist im BRAZZELTAG Ticket enthalten.

„Die Geräusche der historischen Motoren, der Geruch von Öl und Benzin und die Fahrzeuge in
Bewegung machen für mich den besonderen Reiz aus. Ein Event in dieser Form findet man
sonst nirgends“, so Linda Koch, Museumsmitglied. Ihre Aussage steht stellvertretend für viele
Besucher, die den BRAZZELTAG als Treffpunkt für Gleichgesinnte und lebendige
Ingenieurskunst erleben.

Der BRAZZELTAG ist ein Event von Fans für Fans und zeigt auch
2026, wie aus gemeinsamer Begeisterung eine lebendige Tradition entsteht, bei der
Community, internationale Teilnehmer und Besucher gemeinsam ein Wochenende voller
Technik in Bewegung gestalten.

Quelle: Technik Museum Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:22

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