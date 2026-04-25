Speyer – BRAZZELTAG 2026 bringt Fans zusammen Technikfestival lebt vom Engagement der Community



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Duft heißer Reifen auf Asphalt, das tiefe Grollen historischer Motoren und

eine Atmosphäre, die unter die Haut geht:

Am 9. und 10. Mai 2026 verwandelt sich das Technik Museum Speyer wieder in das Mekka für alle, die Benzin im Blut haben. Doch

der BRAZZELTAG ist weit mehr als eine Show. Er ist ein echtes Community-Event, bei

dem Leidenschaft und Technik-Kultur im Mittelpunkt stehen. Von 9 bis 18 Uhr wird das

Museumsgelände zur Erlebnisfläche für Technik in Bewegung.

Seit den Anfängen wird die Veranstaltung maßgeblich von der engagierten Gemeinschaft getragen. Mitglieder

des Museumsvereins, Leihgeber sowie langjährige Wegbegleiter der Museen bringen

eigene Fahrzeuge ein und gestalten zahlreiche Programmpunkte mit. Der Charakter der

Veranstaltung folgt damit konsequent dem Gedanken „Für Fans von Fans“. Tickets, Infos

und das vollständige Programm zum BRAZZELTAG sind unter www.brazzeltag.de

erhältlich.



Die Community als Antriebsmotor

Seit jeher lebt der BRAZZELTAG von der Beteiligung des Museumsvereins und seiner

Unterstützer. „Der BRAZZELTAG ist das Jahrestreffen der Community. Hier kommt alles

zusammen, was einen als Technikfan begeistert: Oldtimer, Flugzeuge und Stuntshows“, betont

Moritz Dressel, zweiter Vorsitzender des Auto + Technik Museum e.V. Ob seltene Oldtimer,

wuchtige Hubraumgiganten oder außergewöhnliche Eigenbauten, viele der teilnehmenden

Fahrzeuge stammen aus privater Hand und werden von ihren Besitzern selbst präsentiert.

Neben dem Brazzelparcours bietet das Programm auch dem

Exklusive Einblicke in das Transportflugzeug Transall C-160:

Erlebnisführungen mit Museums- und ehemaligen

Besatzungsmitgliedern inklusive Motorenstart. Quelle TMSNHSP.

Im Mittelpunkt steht der Brazzelparcours, der Ursprung des Events. Im halbstündlichen

Wechsel präsentieren sich hier seltene Oldtimer, leistungsstarke Hubraumgiganten, Zweiräder

und außergewöhnliche Eigenbauten in Fahrt. Viele dieser Fahrzeuge stammen direkt aus dem

Kreis der Unterstützer. Hier treten Maschinen in Aktion, historische Fahrzeuge demonstrieren

ihre Leistungsfähigkeit und bekannte Museumsexponate werden außerhalb der Ausstellung

lebendig. Der Parcours steht exemplarisch für den Mitmachgedanken, der den BRAZZELTAG

seit jeher prägt.

Besonders die generationenübergreifende Begeisterung verleiht der Veranstaltung ihren

Charakter. „Besucher von früher sind heute selbst Teil des Programms und fahren im Parcours

mit. Wir sehen Kinder, die mit der Veranstaltung groß geworden sind und nun selbst am Steuer

sitzen“, erklärt Museumsleiter Andreas Hemmer. Diese Entwicklung zeigt, wie stark die

Verbundenheit innerhalb der Gemeinschaft ist und wie sich die Leidenschaft für Technik über

Jahre hinweg weiterträgt.

Auch international zieht das Event Teilnehmer und Besucher an. Gäste reisen aus dem

umliegenden Ausland an, unter anderem aus Großbritannien und den Niederlanden. Fahrer

bringen ihre Automobile mit und tragen zum vielfältigen Bild auf der Strecke bei. Der

BRAZZELTAG verbindet damit Technikbegeisterte über Ländergrenzen hinweg.

Ein unvergleichliches Programm

Neben dem Brazzelparcours bietet das Programm zahlreiche weitere Highlights für Jung und

Alt. In der Brazzelarena sorgen Mitfahrgelegenheiten auf Lanz Bulldogs, Stuntshows und

Vorführungen ausgewählter Fahrzeuge für Unterhaltung. Ergänzt wird das Angebot durch

Dragster-Auftritte, Drift-Shows, Burnout-Performances, historische Rallyefahrzeuge sowie

Filmautos auf dem gesamten Gelände. Exklusive Einblicke bieten Erlebnisführungen im U-Boot

U9, auf dem Seenotrettungskreuzer John T. Essberger und im Transportflugzeug Transall C-

160, die von Museums- und ehemaligen Besatzungsmitgliedern durchgeführt werden.



Sie vermitteln Expertenwissen aus erster Hand und berichten zudem persönliche Anekdoten aus

dem Alltag an Bord. Zur Freude aller Luftfahrt-Fans werden die Turbinen „der Trall“ gestartet

und sorgen damit für ein eindrucksvolles Erlebnis. Ein Gänsehautmoment, der Besucher

begeistert und die Faszination dieses legendären Transportflugzeugs eindrucksvoll erlebbar

macht.

Auch der benachbarte Flugplatz ist wieder in das Geschehen integriert. Besucher können

Rundflüge, teilweise in historischen Maschinen, erleben sowie an Geländerundfahrten und

Tower-Führungen teilnehmen. Ergänzend präsentieren sich Bundespolizei, Zoll, die JVA

Mannheim sowie die FH Worms mit Informationen zum Studiengang Flugzeugbau. Das

Flugplatzprogramm ist im BRAZZELTAG Ticket enthalten.

„Die Geräusche der historischen Motoren, der Geruch von Öl und Benzin und die Fahrzeuge in

Bewegung machen für mich den besonderen Reiz aus. Ein Event in dieser Form findet man

sonst nirgends“, so Linda Koch, Museumsmitglied. Ihre Aussage steht stellvertretend für viele

Besucher, die den BRAZZELTAG als Treffpunkt für Gleichgesinnte und lebendige

Ingenieurskunst erleben.

Der BRAZZELTAG ist ein Event von Fans für Fans und zeigt auch

2026, wie aus gemeinsamer Begeisterung eine lebendige Tradition entsteht, bei der

Community, internationale Teilnehmer und Besucher gemeinsam ein Wochenende voller

Technik in Bewegung gestalten.

Quelle: Technik Museum Sinsheim Speyer

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:22