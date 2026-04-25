Landau – Klinikum Landau-SÜW beteiligt sich am Girls‘ und Boys‘ Day



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße hat sich am Donnerstag, 23. April, erneut am bundesweiten Girls‘ und Boys‘ Day beteiligt. Insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler – darunter 23 Mädchen und 7 Jungen – hatten sich für den Aktionstag angemeldet. Diese positive Resonanz unterstreicht das große Interesse junger Menschen an einer Karriere im Gesundheitswesen.

Der Leiter der Pflegeschule des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße, Dr. Marvin Milius, sagte anlässlich des Girls‘ und Boys‘ Days: „Dieser Aktionstag ist für uns jedes Jahr eine hervorragende Möglichkeit, jungen Menschen die vielfältigen Perspektiven im Gesundheitswesen näherzubringen. Uns ist es wichtig, Berufe in Pflege und Medizin nicht nur vorzustellen, sondern erlebbar zu machen. Durch das aktive Mitmachen und den direkten Austausch mit dem Klinikpersonal können die Schülerinnen und Schüler herausfinden, ob ein Beruf im Krankenhaus für sie in Frage kommt.“



Auch in diesem Jahr erwartete die Teilnehmenden des Girls‘ und Boys‘ Day ein abwechslungsreiches und praxisnahes Programm, das spannende Einblicke in die Pflege und die Medizin bot. Im Bereich der Pflege konnten die Jugendlichen verschiedene Stationen durchlaufen. Dazu gehörte unter anderem das virtuelle Erleben der menschlichen Anatomie mithilfe einer VR-Brille, ein Vitalzeichen-Gesundheits-Check-up sowie die korrekte Handhygiene. Darüber hinaus konnten sie mithilfe eines Altersanzugs und einer Altersbrille nachempfinden, wie sich körperliche Einschränkungen im Alter anfühlen. Auch der Umgang mit Säuglingen und das Wickeln eines Neugeborenen wurden praxisnah vermittelt. Im Medizinslot standen ebenfalls spannende Mitmach-Stationen auf dem Programm. Hier lernten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise die Grundlagen der Reanimation kennen, übten minimalinvasive Eingriffe und erhielten erste Einblicke in das Nähen von Wunden sowie in die operative Versorgung von komplizierten Brüchen.

Die Pflegeschule des Klinikums befindet sich in hochmodernen Räumlichkeiten auf dem Gelände der Klinik Landau. Hier wird neben der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann auch eine einjährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegehelferin bzw. zum Gesundheits- und Krankenpflegehelfer angeboten.

Bildbeschreibungen:

Teilnehmende des Girls‘ und Boys‘ Day am Klinikum Landau-Südliche Weinstraße.

Quelle Foto & Text: Klinikum Landau-Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 13:17