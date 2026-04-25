Heidelberg – Heidelberger Thingstätte: Keine Feier zur Walpurgisnacht auf den 1. Mai Betretungsverbot für Thingstätte von Donnerstag, 30. April, 16 Uhr, bis Freitag, 1. Mai, 6 Uhr



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch für das Jahr 2026 gilt: Auf der Heidelberger Thingstätte wird es

keine sogenannte Walpurgisnachtfeier geben. Die Stadt hat in der Vergangenheit Konsequenzen aus mehreren sicherheitsrelevanten Vorfällen

gezogen. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Gefährdungsbeurteilung hatte eine Reihe von hohen, zum Teil auch unzumutbaren Gefahrenquellen

aufgezeigt.

Gefahrenvorsorge für die Walpurgisnacht 2026

In den vergangenen Jahren hat sich die Sperrung der Anlage aus

Sicherheitsgründen bewährt. Die Sicherheitskonzeption vor Ort wurde in

enger Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Polizei und Rettungskräften

erarbeitet und wird regelmäßig aktualisiert.

Besonders im Vordergrund der Maßnahmen stehen im Jahr 2026:

 Für die Thingstätte besteht ab Donnerstag, 30. April, 16 Uhr, bis

Freitag, 1. Mai 2026, 6 Uhr, ein Betretungsverbot.

 Die Thingstätte darf während dieses Zeitraums nicht betreten werden.

Sie wird durch Absperrungen baulich gegen das unbefugte und

unberechtigte Eindringen abgesichert. Jede Person, die versucht, die

Thingstätte zu betreten, macht sich wegen Hausfriedensbruchs gemäß

Paragraf 123 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar. Dies kommt konsequent zur

Anzeige.

 Der Parkplatz hinter der Waldschenke darf in dem Zeitraum nur für

Einsatzfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), der Polizei

sowie weiterer Sicherheitspartner genutzt werden. Für die Allgemeinheit

steht er nicht zur Verfügung. Hinweis: Die Waldschenke ist am

Donnerstag, 30. April 2026, bis 17 Uhr geöffnet.

 Der offizielle Zufahrtsweg zur Thingstätte (Chaisenweg/Ecke Waldweg in

Handschuhsheim) wird am Donnerstag, 30. April, ab 18 Uhr mit einer

Schranke gesperrt.

 Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und des

Polizeipräsidiums Mannheim sowie Mitarbeitende des Technischen

Hilfswerks (THW) und eines privaten Sicherheitsdienstes werden im

Einsatzzeitraum in der Walpurgisnacht vor Ort sein und die Sperrung

engmaschig überwachen. Das Forstamt überwacht ergänzend die Waldwege.

Ausführliche Infos dazu gibt es online unter

www.heidelberg.de/walpurgisnacht

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:44