Heidelberg – Heidelberger Thingstätte: Keine Feier zur Walpurgisnacht auf den 1. Mai Betretungsverbot für Thingstätte von Donnerstag, 30. April, 16 Uhr, bis Freitag, 1. Mai, 6 Uhr

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch für das Jahr 2026 gilt: Auf der Heidelberger Thingstätte wird es
keine sogenannte Walpurgisnachtfeier geben. Die Stadt hat in der Vergangenheit Konsequenzen aus mehreren sicherheitsrelevanten Vorfällen
gezogen. Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Gefährdungsbeurteilung hatte eine Reihe von hohen, zum Teil auch unzumutbaren Gefahrenquellen
aufgezeigt.
Gefahrenvorsorge für die Walpurgisnacht 2026
In den vergangenen Jahren hat sich die Sperrung der Anlage aus
Sicherheitsgründen bewährt. Die Sicherheitskonzeption vor Ort wurde in
enger Zusammenarbeit von Stadtverwaltung, Polizei und Rettungskräften
erarbeitet und wird regelmäßig aktualisiert.
Besonders im Vordergrund der Maßnahmen stehen im Jahr 2026:
Für die Thingstätte besteht ab Donnerstag, 30. April, 16 Uhr, bis
Freitag, 1. Mai 2026, 6 Uhr, ein Betretungsverbot.
Die Thingstätte darf während dieses Zeitraums nicht betreten werden.
Sie wird durch Absperrungen baulich gegen das unbefugte und
unberechtigte Eindringen abgesichert. Jede Person, die versucht, die
Thingstätte zu betreten, macht sich wegen Hausfriedensbruchs gemäß
Paragraf 123 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar. Dies kommt konsequent zur
Anzeige.
Der Parkplatz hinter der Waldschenke darf in dem Zeitraum nur für
Einsatzfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD), der Polizei
sowie weiterer Sicherheitspartner genutzt werden. Für die Allgemeinheit
steht er nicht zur Verfügung. Hinweis: Die Waldschenke ist am
Donnerstag, 30. April 2026, bis 17 Uhr geöffnet.
Der offizielle Zufahrtsweg zur Thingstätte (Chaisenweg/Ecke Waldweg in
Handschuhsheim) wird am Donnerstag, 30. April, ab 18 Uhr mit einer
Schranke gesperrt.
Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und des
Polizeipräsidiums Mannheim sowie Mitarbeitende des Technischen
Hilfswerks (THW) und eines privaten Sicherheitsdienstes werden im
Einsatzzeitraum in der Walpurgisnacht vor Ort sein und die Sperrung
engmaschig überwachen. Das Forstamt überwacht ergänzend die Waldwege.
Ausführliche Infos dazu gibt es online unter
www.heidelberg.de/walpurgisnacht
Quelle: Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:44