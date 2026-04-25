Heidelberg – Ein Stück Meer im Zoo



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Zoo Heidelberg lädt zur neuen Ausstellung „Meer.Natur.Schutz.“ ein

Ab Mittwoch, den 20. Mai 2026, ist die neue Sonderausstellung „Meer.Natur.Schutz.“ im Zoo Heidelberg zu Gast. Die Ausstellung

bietet spannende Einblicke in die Vielfalt und Schutzbedürftigkeit der Meere und schafft zugleich eine direkte Verbindung zu den

Küstentieren im Zoo, deren Balzverhalten und Brutgeschehen Zoo-Besucher gerade hautnah erleben können.

Mit der Ausstellung „Meer.Natur.Schutz.“ bringt der Zoo Heidelberg das Meer in die Stadt –

und macht deutlich, wie eng auch eine Region fernab der Küste mit den Ozeanen verbunden ist.

Die Wanderausstellung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), die ab 20. Mai im Roten

Saal der Explo-Halle zu sehen ist, gibt einen umfassenden Einblick in die

Meeresschutzgebiete vor den deutschen Küsten. Im Mittelpunkt stehen die einzigartigen

Lebensräume von Nord- und Ostsee, ihre tierischen Bewohner sowie aktuelle Maßnahmen

zum Schutz und zur Wiederansiedlung bedrohter Arten wie der Europäischen Auster.



Interaktive Elemente und eindrucksvolle Naturfotografien ermöglichen Besuchern jeden Alters

einen leicht verständlichen Zugang zu diesem komplexen Thema. Axel Schlemann, Leiter der

Zoo-Akademie, freut sich auf die neue Ausstellung: „Das Meer ist für die meisten von uns ein

Sehnsuchtsort. Vor allem aber ist es ein spannender, hochkomplexer Lebensraum, den es zu

erhalten gilt. Die Ausstellung klärt auf und erinnert uns daran, dass Meeresschutz auch

Menschenschutz ist.“

Um die tierischen Bewohner deutscher Küsten zu sehen, müssen Interessierte nicht weit

reisen. Im Küstenpanorama des Zoo Heidelberg erleben Besucher eine Landschaft, die den

deutschen Küsten nachempfunden ist. Hier leben verschiedene

Vogelarten, die auch an Nord- und Ostseeküsten zuhause sind

– und deren Schutz eng mit dem Erhalt dieser sensiblen

Lebensräume verknüpft ist.

Besonders eindrucksvoll zeigen sich derzeit die Kampfläufer.

Die Männchen präsentieren sich in ihrem nur wenige Wochen

im Jahr sichtbaren Prachtkleid mit auffälligen Federkragen und

liefern sich kleine Schaukämpfe um die Gunst der Weibchen.

Dieses spektakuläre Balzverhalten gehört zu den faszinierendsten Naturphänomenen der

Vogelwelt und lässt sich aktuell im Zoo aus nächster Nähe beobachten.



Zu den Bewohnern des Küstenpanoramas gehören außerdem

Alpenstrandläufer, Austernfischer und Säbelschnäbler.

Letztere haben bereits mit der Brut begonnen: Erste Eier der

Bodenbrüter liegen in Kuhlen im Sand. „Das Balzverhalten und

die Brutzeit gehören zu den schönsten Phasen des Jahres und

sind aktuell für Besucher gut zu beobachten“, erklärt Leonhard

Aistleitner, Revierleiter des Vogelreviers.

Der Zoo Heidelberg verbindet mit der neuen Sonderausstellung „Meer.Natur.Schutz.“ und den

Tieren vor Ort ein klares Anliegen: Besucher sollen nicht nur faszinierende Einblicke in die

Tierwelt erhalten, sondern auch für den Schutz der Meere sensibilisiert werden. Denn die

deutschen Küsten und der Lebensraum Meer gehören zu den ökologisch wertvollsten

Regionen Europas – und sind zugleich durch Klimawandel und Fischerei stark bedroht.

Foto 1: Die Sonderausstellung „Meer.Natur.Schutz.“ ist bis Ende November 2026 im Zoo Heidelberg zu sehen.

(Foto: Jeremy Keith Brown / Dreamstime.com)

Foto 2: Die Balz der Kampfläufer gehört zu den beeindruckendsten Paarungsritualen in der Vogelwelt. (Foto:

Peter Bastian / Zoo Heidelberg)

Foto 3: Säbelschnäbler sind im Wattenmeer der Nordsee häufig zu beobachten. (Foto: Susi Fischer / Zoo

Heidelberg)

Quelle: Tiergarten Heidelberg gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:40