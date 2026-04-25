Heidelberg – Angepasste Bäder-Öffnungszeiten im Mai



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Tiergartenbad öffnet, Hallenbäder schließen

Am Tag der Arbeit, Freitag, den 1. Mai 2026, sowie an Christi Himmelfahrt,

Donnerstag, den 14. Mai, öffnen die Hallenbäder Köpfel und Hasenleiser

sowie die Saunen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Das City-Bad im Sofienquartier

ist an den Feiertagen geschlossen.

Tiergartenbad öffnet

Am Sonntag, den 10. Mai 2026, öffnet das Heidelberger Tiergartenbad unter

Vorbehalt der Wetterlage. Ab dann ist das Freibad vorerst täglich von 14 bis

19 Uhr geöffnet. Witterungsbedingt werden die Öffnungszeiten zur

Hauptsaison verlängert. Für den ersten Badegast der Saison gibt es eine

kleine Überraschung.

Hallenbäder gehen in die Sommerpause

Das City-Bad ist noch bis einschließlich Samstag, den 9. Mai, geöffnet und

bleibt dann über die Sommerpause bis voraussichtlich zum

Schuljahresbeginn im September geschlossen.

Das Hallenbad Hasenleiser ist noch bis einschließlich Sonntag, den 24. Mai

geöffnet. Anschließend ist das Bad bis Mitte September für den öffentlichen

Badebetrieb geschlossen.

Planschbecken im Thermalbad in Betrieb

Das Planschbecken im Thermalbad ist ab sofort in Betrieb und steht

vorbehaltlich der Wetterlage zur Verfügung.

Kassenschluss in allen Bädern ist eine, Badeschluss eine halbe Stunde vor

Badschließung.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder

auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:56