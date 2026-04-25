Heidelberg – Angepasste Bäder-Öffnungszeiten im Mai

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Tiergartenbad öffnet, Hallenbäder schließen
Am Tag der Arbeit, Freitag, den 1. Mai 2026, sowie an Christi Himmelfahrt,
Donnerstag, den 14. Mai, öffnen die Hallenbäder Köpfel und Hasenleiser
sowie die Saunen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Das City-Bad im Sofienquartier
ist an den Feiertagen geschlossen.
Tiergartenbad öffnet
Am Sonntag, den 10. Mai 2026, öffnet das Heidelberger Tiergartenbad unter
Vorbehalt der Wetterlage. Ab dann ist das Freibad vorerst täglich von 14 bis
19 Uhr geöffnet. Witterungsbedingt werden die Öffnungszeiten zur
Hauptsaison verlängert. Für den ersten Badegast der Saison gibt es eine
kleine Überraschung.
Hallenbäder gehen in die Sommerpause
Das City-Bad ist noch bis einschließlich Samstag, den 9. Mai, geöffnet und
bleibt dann über die Sommerpause bis voraussichtlich zum
Schuljahresbeginn im September geschlossen.
Das Hallenbad Hasenleiser ist noch bis einschließlich Sonntag, den 24. Mai
geöffnet. Anschließend ist das Bad bis Mitte September für den öffentlichen
Badebetrieb geschlossen.
Planschbecken im Thermalbad in Betrieb
Das Planschbecken im Thermalbad ist ab sofort in Betrieb und steht
vorbehaltlich der Wetterlage zur Verfügung.
Kassenschluss in allen Bädern ist eine, Badeschluss eine halbe Stunde vor
Badschließung.
Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder
auf www.swhd.de/baeder.
Quelle: Stadtwerke Heidelberg GmbH
Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:56