Heidelberg: 5-jähriger Junge bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit einem BMW X5 mit angemessener Geschwindigkeit die Straße Im Hüttenbühl im Stadtteil Kirchheim in Richtung Pleikartsförster Straße.

In Höhe der Hausnummer 3 kam plötzlich aus einer Feuerwehrausfahrt auf der rechten Seite ein 5-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn gefahren und kollidierte mit der rechten hinteren Seite des BMW.

Der Junge trug keinen Helm und zog sich nach ersten Angaben des Rettungsdienstes eine Gehirnerschütterung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Am BMW entstand bei der Kollision kein Sachschaden. Der Schaden am Fahrrad beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Heidelberg und der Erstversorgung des Kindes war die Straße kurzzeitig gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 12:27