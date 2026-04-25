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260413 Tigermücke Arkaduisz Glowaczewski Werner
25.04.2026, 13:00 Uhr

Germersheim – Asiatische Tigermücke im Landkreis Germersheim: Nur gemeinsames Handeln schützt vor Ausbreitung

260413 Tigermücke Arkaduisz Glowaczewski Werner
Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Asiatische Tigermücke hat sich in der Südpfalz etabliert – und stellt Kommunen wie Bevölkerung
vor neue Herausforderungen im Gesundheits- und Umweltschutz.

Zu diesem Ergebnis kamen Fachleute, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Verwaltungsvertretungen bei einem
Strategiegespräch der Kreisverwaltung Germersheim im Straßenmuseum in Germersheim.

Rund zwei Dutzend Teilnehmende informierten sich in kompakten Fachvorträgen über Herkunft,
Verbreitung und Gefährdungspotenzial der invasiven Stechmückenart. Expertinnen und Experten
der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) sowie des
Gesundheitsamtes machten deutlich: Die Asiatische Tigermücke unterscheidet sich grundlegend
von der heimischen Rheinschnake. Sie ist tagaktiv, sticht aggressiv und lebt in unmittelbarer Nähe
des Menschen. Ihr Flugradius beträgt lediglich rund 200 Meter – gleichzeitig reichen kleinste
Wasseransammlungen, die für wenige Tage bestehen, für eine erfolgreiche Vermehrung aus.

Auch wenn bislang in der Südpfalz keine Übertragung von Krankheiten wie Dengue- oder
Chikungunya-Fieber nachgewiesen wurde, gilt deren Auftreten als wahrscheinlich. Erste lokale
Infektionen in Grenznähe, etwa im Elsass, unterstreichen die zunehmende Bedeutung des Themas.

Landrat Martin Brandl betont im Nachgang der Gespräche: „Die Asiatische Tigermücke ist längst bei
uns angekommen. Jetzt kommt es darauf an, frühzeitig und koordiniert zu handeln. Nur wenn wir
Kommunen, Fachstellen und Bevölkerung zusammenbringen, können wir die Ausbreitung wirksam
eindämmen.“ Ein zentrales Ergebnis des Abends: Klassische Bekämpfungsmaßnahmen, wie sie etwa
bei der Rheinschnake erfolgreich eingesetzt werden, stoßen bei der Tigermücke an ihre Grenzen.

Statt großflächiger technischer Einsätze sind gezielte Maßnahmen im direkten Lebensumfeld der
Menschen entscheidend. Die zuständige Kreisbeigeordnete Anette Kloos erklärt dazu: „Die
Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke beginnt im eigenen Garten, auf dem Balkon oder rund
ums Haus. Jeder kann mit einfachen Mitteln dazu beitragen, Brutstätten zu vermeiden – und genau
darauf wollen wir künftig noch stärker aufmerksam machen.“

KABS-Vizepräsident Marcus Schaile unterstreicht die Bedeutung dieses Ansatzes: „Durch den
geringen Flugradius entscheidet sich die Ausbreitung im direkten Umfeld. Wenn es gelingt,
Brutplätze konsequent zu beseitigen, kann die Population wirksam reduziert werden. Aufklärung
und Mitwirkung der Bevölkerung sind dabei der Schlüssel.“ Konkret bedeutet das:

Wasseransammlungen sollten konsequent vermieden werden. Dazu zählen unter anderem
Untersetzer von Blumentöpfen, Gießkannen, Eimer, Regentonnen ohne Abdeckung oder auch kleine
Wasserreste in Spielgeräten oder Abdeckplanen. Bereits kleinste Mengen Wasser über wenige Tage
hinweg reichen aus, damit sich Larven entwickeln können.
260413 Tigermücke Arkaduisz Glowaczewski Werner
Neben den Fachvorträgen nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit zum Austausch und zur
Vertiefung des Themas an Infoständen der KABS. Dort konnten unter anderem Eier, Larven und
adulte Tiere der Asiatischen Tigermücke sowie heimischer Arten unter dem Mikroskop betrachtet
werden.

Die Kreisverwaltung Germersheim wird ihre Informations- und Öffentlichkeitsarbeit zu diesem
Thema in den kommenden Tagen weiter intensivieren. Geplant sind unter anderem Hinweise und
Handlungsempfehlungen über Pressearbeit, soziale Medien sowie Informationsangebote für
verschiedene Zielgruppen wie Bürgerinnen und Bürger, Schulen und Kitas.

Ziel ist es, frühzeitig ein Bewusstsein für die Problematik zu schaffen und möglichst viele Menschen zum Mitmachen zu
bewegen. „Denn nur gemeinsam lässt sich die Ausbreitung der Asiatischen Tigermücke wirksam
begrenzen“, sind sich die Verantwortlichen einig.

Zuletzt aktualisiert am 25. April 2026, 13:00

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