Speyer – Spiel- und Sportfest „Voll was los“ am 9. Mai

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar.Das Spiel- und Sportfest „Voll was los“ findet am Samstag, 9. Mai 2026, von 14 bis 18 Uhr auf dem Berliner Platz in Speyer-West statt. Alle Kinder, Jugendlichen und Familien sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen.

Bei vielfältigen Aktionen wie beispielsweise verschiedenen Bastelangeboten, Minigolf, einer Fadenziehbude, beim Go-Karts fahren, Kinderschminken und diversen Spiel- und Bewegungsständen, kann jeder und jede einen erlebnisreichen Nachmittag mit jeder Menge Spaß verbringen. Für das leibliche Wohl ist mit einem abwechslungsreichen Angebot an Kaffee und Kuchen, Softdrinks und anderen Leckereien gesorgt. Der Eintritt ist frei.



Weiterhin lädt ein kleines Showprogramm zum Verweilen ein.

Veranstalter der Aktion ist die Stadt Speyer in Kooperation mit dem Netzwerk Speyer-West sowie dem Quartiermanagement Speyer-West. Im Netzwerk Speyer-West organisieren sich Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und weitere Träger mit dem Ziel, die Angebotspalette für Kinder und Jugendliche in Speyer-West zu vernetzen und auszubauen. Hierbei unterstützen sich die Teilnehmer gegenseitig durch ihre verschiedenen Kompetenzen und tauschen Ideen sowie Erfahrungen aus. Mit dem Spielfest wird sichtbar, wie viele engagierte Veranstalter*innen und Einrichtungen in Speyer-West erfolgreich ein abwechslungsreiches Programm für Kinder, Jugendliche und Familien anbieten. Gleichzeitig stellt es insbesondere für zugezogene Familien eine Möglichkeit dar, vor Ort Informationen über die verschiedenen Freizeit- und Betreuungsangebote einzuholen.

Der Dank der Akteur*innen gilt allen Sponsor*innen, die die Durchführung des Festes mit Geldspenden ermöglichen: Sparkasse Vorderpfalz, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, KIWANIS Club Speyer, GBS, GEWO und SWS.

Der Eintritt für das Spielfest „Voll was los“ ist frei und die Veranstaltung wird von der Stadt Speyer in Kooperation mit dem Netzwerk Speyer-West und dem Quartiersmanagement Speyer-West organisiert.

Quelle Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:55