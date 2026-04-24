Sinsheim/Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Abwehrspieler Albian Hajdari langfristig verlängert. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers unterstreicht die TSG ihre Ambitionen und den eingeschlagenen Weg.

„Albian kam unmittelbar nach Saisonbeginn im letzten Sommer zu uns und hat sich in kürzester Zeit zu einem Leistungsträger und einer festen Größe in unserer Mannschaft entwickelt. Er hat sich vom ersten Tag an voll und ganz mit unserem Weg bei der TSG identifiziert und mit seinen Leistungen großen Anteil an der aktuell erfolgreichen Saison“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim. „Mit erst 22 Jahren verfügt er weiterhin über großes Entwicklungspotenzial. Sein starker linker Fuß, seine Flexibilität im Defensivbereich sowie seine überragende Mentalität zeichnen ihn aus.“

Albian Hajdari selbst freut sich: „Ich fühle mich in Hoffenheim sehr wohl. Schon als ich im Sommer hierher gewechselt bin, habe ich schnell gemerkt, dass hier etwas entsteht. Die Perspektive stimmt und ich will weiter aktiv meinen Teil zu dieser positiven Entwicklung und zum Erfolg der TSG beitragen.“

Albian Hajdari wechselte im August 2025 vom Schweizer Erstligisten FC Lugano zur TSG Hoffenheim, wo er 26 Bundesligapartien (1 Tor) und ein Spiel im DFB-Pokal absolviert hat. Auf internationaler Ebene spielt der Abwehrspieler für den Kosovo, für den er seit Oktober 2025 bisher fünf Länderspiele bestritt.

Vor seinem Wechsel zur TSG absolvierte Hajdari in Lugano in drei Spielzeiten insgesamt 110 Partien in der Schweizer Super League, dem Schweizer Pokalwettbewerb, der Champions-League-Qualifikation, der Europa-League-Qualifikation sowie der Conference League.

Quelle:

TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 11:55