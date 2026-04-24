Schifferstadt – Polizeiautobahnstation Ruchheim – Brennender LKW auf der A61

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 23.04.2026, geriet gegen 18:00 Uhr auf der A61, kurz vor der Anschlussstelle Schifferstadt, ein LKW in Vollbrand. Hierbei handelte es sich um eine Zugmaschine mit Sattelauflieger, wobei das gesamte Fahrzeuggespann vollständig ausbrannte. Es befand sich keine Ladung im Fahrzeug. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Der Fahrzeugführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit begeben. Die Brandursache ist bis dato unbekannt. Es handelte sich nicht um einen Verkehrsunfall. Die Richtungsfahrbahnen der A61, zwischen Schifferstadt und dem Autobahnkreuz Speyer waren während der Löscharbeiten auf Grund starker Rauchentwicklung in beide Fahrtrichtungen für circa eine Stunde gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen am Fahrzeugwrack vorbeigeleitet werden. Hierdurch kam es auf dem Streckenabschnitt teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Stau. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim auch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt und Speyer, die Autobahnmeistereien Ruchheim, sowie die Feuerwehren Schifferstadt und Speyer.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:12