Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmorgen, dem 24. April 2026, kam es gegen 10:20 Uhr in Limburgerhof zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Landauer Straße.

Nach ersten Informationen brach das Feuer in einer Wohnung aus, konnte jedoch von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dadurch wurde verhindert, dass sich die Flammen auf weitere Wohnungen oder einen im selben Gebäude befindlichen Supermarkt ausbreiten.

Glücklicherweise wurde nach aktuellem Stand niemand verletzt. Angaben zur Schadenshöhe sowie zur genauen Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des Feuers zu klären.

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 12:43