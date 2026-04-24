Neustadt/Weinstraße – Blutprobe am Morgen

Neustadt/Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24.04.2026 um 08:40 Uhr wurde ein 48-Jähriger mit seinem VW in der Böhlstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Tilidin steht. Daher wurde dem aus Neustadt/W. stammenden Mann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben. Nun erwartet den Mann ein entsprechendes Verfahren. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.
Quelle
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 10:45