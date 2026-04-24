Mühlhausen – Körperliche Auseinandersetzung am Wasserspielplatz

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagabend um 20:45 Uhr gerieten ein 18- und ein 16-Jähriger auf dem Wasserspielplatz in der Straße Obere Mühlstraße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung, in deren weiterer Verlauf der 18-Jährige seinen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug. Nachdem der jüngere Mann zu Boden ging, trat der 18-Jährige mehrfach auf den 16-Jährigen ein, wodurch er leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch konnte der 18-Jährige noch in der Nacht identifiziert und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der gefährlichen Körperverletzung.
Quelle
Polizeipräsidium Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 13:33