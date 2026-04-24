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10 Jahre
24.04.2026, 9:43 Uhr

Mannheim – Jubiläumsfest 10 Jahre Stiftung – Jubilate Mannheim-Vogelstang Vogelstang: Erträge aus Stiftungskapital von 250.000 Euro unterstützen vielfältige Kirchenmusik

10 JahreMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem Festtag wird am 3. Mai ab 10 Uhr im Gemeindezentrum Vogelstang das Jubiläum „Stiftung Jubilate, Mannheim-Vogelstang“ gefeiert. Vor zehn Jahren wurde die Stiftung gegründet, um die dortige Kantorenstelle zu erhalten und die Kirchenmusik zu unterstützen. Aus der Euphorie des Anfangs ist dank der Initial- und Gründungsstifer:innen der Grundstock von 35.000 Euro auf ein Kapital von aktuell 250.000 Euro angewachsen, so dass die Erträge ein reichhaltiges kirchenmusikalisches Angebot samt hochkarätiger personeller Betreuung ermöglichen. Am Jubiläumstag folgen auf den Gottesdienst mit Pfarrer Bernd Brucksch eine Ansprache, Kurzkonzerte des Kinder- und Jugendchors sowie geselliges Beisammensein bei Essen und Getränken. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Stiftung ermöglicht Kantorenstelle

„Wir sind wirklich stolz darauf, dass die Stiftung seit nunmehr zehn Jahren auf hohem Niveau maßgeblich zum Erhalt unserer Kantorenstelle und zur Förderung der Kirchenmusik beiträgt“, freut sich Hansjörg Sülzen, Vorstand der Stiftung Jubilate. „Mit dem großartigen kirchenmusikalischen Angebot ermöglichen wir viel Freude für alle Beteiligten und setzen zudem für Kinder und Jugendliche wichtige Akzente in grundlegender Bildungsarbeit“. Den eigenen Körper als Instrument zu erleben, zusammen mit anderen etwas Gemeinsames auf die Beine und dann auf die Bühne zu stellen, das seien für Heranwachsende sehr prägende, schöne und wertvolle Erfahrungen.

Vielfältige Kirchenmusik

Kantor und Kirchenmusikdirektor Sebastian Osswald hat eine Kinder- und Jugendarbeit mit derzeit mehr als 100 Kindern aufgebaut. Die Kirchenmusik, so Hansjörg Sülzen, spiele in der lebendigen Gemeinschaft rund um das Gemeindezentrum eine bedeutende Rolle und warte immer wieder mit Überraschungen auf. „Das ist unserem Kirchenmusikdirektor Sebastian Osswald ein großes Herzensanliegen.“ Die hochkarätige Musik in den wöchentlichen Gottesdiensten, die regelmäßigen Abendmusiken, Musical-Aufführungen und weihnachtlichen Krippenspiele, die Kindersingwoche, das Chorfest in Emmendingen und das Mitwirken bei der „Langen Nacht der Musik“ in Feudenheim sind einige der herausragenden Konstanten in der Kirchenmusik im Stadtteil Vogelstang. Am Festtag erklingt am 3. Mai um 10 Uhr „Gospel im Gottesdienst“, vorgetragen von einem Projektchor.

„Stiftungen können einen nachhaltigen Beitrag zum Leben einer Gemeinde leisten. Kirchenmusik, Kultur-, Jugend- und diakonische Arbeit einer Gemeinde können damit abgesichert werden, wenn die Stiftungen mit ausreichend Kapital ausgestattet sind“, sagt Fundraiser und Pfarrer Sebastian Carp. „In der Evangelischen Kirche in Mannheim gibt es gleichermaßen Stiftungen, welche als Gemeinschaftsstiftungen gegründet wurden und Stiftungen, welche sich großer Zuwendungen einzelner oder Nachlässen von Mitgliedern verdanken.“ Weitere Beispiele im Bereich des Stadtkirchenbezirks Mannheim sind in der Oststadt die Stiftung Christuskirche – Kirche Christi, die Kulturstiftung Neckarstadt sowie die Lukasstiftung.

Quelle
Foto: unsplash.de_Anuja Tilj (dv)

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:43

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