Mannheim – Bürgerservices Sandhofen und Friedrichsfeld kurzfristig geschlossen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund der angespannten Personalsituation in den Bürgerservices bleiben die Standorte Sandhofen und Friedrichsfeld in der Zeit vom 27.04. bis einschließlich 05.06.2026 geschlossen. Während dieser Zeit kann auf die anderen Bürgerservices ausgewichen werden. Die Öffnungszeiten findet man hier. Fertige Pass- und Ausweisdokumente können im Bürgerservice Waldhof (bei Beantragung in Sandhofen) oder im Bürgerservice Rheinau (bei Beantragung in Friedrichsfeld) abgeholt werden. Die digitalen Angebote der Bürgerservices, mit denen man eine Vielzahl an Anliegen bequem von zu Hause aus erledigen kann, findet man unter www.mannheim.de/buergerportal. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die vorübergehende Schließung
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 10:38