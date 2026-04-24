Ludwigshafen/Neustadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach Eingang der Klagebegründung am 30. März 2026 und Anhörung der Beteiligten hat das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße mit Beschluss vom 22. April 2026 die Klage des AfD-Kandidaten Joachim Paul gegen die Nichtzulassung zur Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen wegen fehlender örtlicher Zuständigkeit an das Verwaltungsgericht Koblenz verwiesen.

Zur Begründung wurde ausgeführt, dass nach den einschlägigen Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung in den Fällen, in denen der angefochtene Verwaltungsakt von einer Behörde erlassen werde, deren Zuständigkeit sich auf mehrere Verwaltungsgerichtsbezirke erstrecke, das Verwaltungsgericht zuständig sei, in dessen Bezirk der Beschwerte seinen Sitz oder Wohnsitz habe.

Der streitgegenständliche Bescheid vom 23. Dezember 2025, gegen den sich die in der Sache statthafte Anfechtungsklage des Klägers richte, sei – im Gegensatz zu der im Eilverfahren (Az. 3 L 889/25.NW) streitgegenständlichen Maßnahme des Wahlausschusses der Stadt Ludwigshafen – von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) mit Sitz in Trier erlassen worden.

Die Zuständigkeit der ADD erstrecke sich auf sämtliche Verwaltungsgerichtsbezirke des Landes Rheinland-Pfalz.

Dadurch, dass der Kläger seinen Wohnsitz ausweislich der in der Klageschrift enthaltenen Angaben in Koblenz habe, sei hiernach das Verwaltungsgericht Koblenz zuständig.

Der Beschluss ist unanfechtbar.

Anmerkung: Im Verwaltungsprozess richtet sich die Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit grundsätzlich nach § 52 VwGO. Anders als im Zivilprozess besteht für die Beteiligten nicht die Möglichkeit, durch die Rechtsmittelbelehrung (Beklagter) oder die Auswahl des Gerichts (Kläger) die Zuständigkeit zu verändern.

Verwaltungsgericht Neustadt, Beschluss vom 22. April 2026 – 3 K 62/26.NW –

Quelle Verwaltungsgericht Neustadt

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 08:45