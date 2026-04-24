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24.04.2026, 12:58 Uhr

Ludwigshafen – Maudach: Zwei Fahrzeuge abgeschleppt und 18 „Knöllchen“ verteilt

1Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einer gemeinsamen Kontrolle der Verkehrsüberwachung des Bereichs Öffentliche Ordnung und der Feuerwehr am Mittwoch, 22. April 2026, in Maudach lag das Hauptaugenmerk auf Parkverstößen in der Nähe von Kreuzungen. Im Zuge dieser Maßnahme, die im Zeitraum von 19 bis 21 Uhr erfolgte, erteilte die Verkehrsüberwachung 18 gebührenpflichtige Verwarnungen und ließ zwei Fahrzeuge abschleppen, die beispielsweise in Kreuzungsbereichen nicht den erforderlichen Abstand von fünf Metern zu den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten einhielten. Falls dieser Abstand nicht beachtet wird, erschweren falsch abgeparkte Fahrzeuge etwa der Feuerwehr das Befahren der Straßen oder verhindern dies sogar.
An der Kontrolle nahm neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Maudach teil; Dr. Mario Šandor, stellvertretender Ortsvorsteher, begleitete als Beobachter die Maßnahme.
Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten wird die Verkehrsüberwachung künftig ähnliche Schwerpunktkontrollen unangekündigt in anderen Stadtteilen durchführen.
Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 12:58

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