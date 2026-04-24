Ludwigshafen – Anmeldung für Ludwigshafener Insellauf startet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der neunten Auflage des Ludwigshafener Insellaufes – einem Team-Staffelwettbewerb über 4 x 4,2 Kilometer – am Freitag, 28. August, 17.30 Uhr, dürfen sich die Teilnehmer über Altbewährtes

freuen. Am Freitag, 24. April öffnet das Anmeldeportal um 17:30 Uhr.

Für zahlreiche Teams aus Vereinen, Firmen und Behörden ist der Ludwigshafener Insellauf das sportliche Highlight im Jahr. Getreu dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ schickt der veranstaltende Ludwigshafener Lauf-Club (LLC) die Läufer auf die Strecke. Vier Läufer bilden dabei eine Staffel.

Beeilung ist angesagt, denn zum einen sind die Startplätze limitiert und zum anderen lockt in diesem Jahr wieder ein Early-Bird-Tarif. Die ersten 25 Staffeln starten zu vergünstigten Konditionen. 24 Euro zahlt ein Team (6 Euro pro Läufer) zunächst. Dafür wartet ein umfangreiches Läufer-Package auf die Sportskanonen, unter anderem mit Verpflegung und einem Finishergeschenk. Im vergangenen Jahr durfen sich die Teilnehmer über ein Insellauf Buffertuch freuen.

Wer ist die schnellste Firma oder das schnellste Unternehmen beim Ludwigshafener Insellauf? Auch hier darf sich das erstplatzierte Team erneut über einen Sonderpreis freuen. Bereits Tradition ist es, dass die flinksten Staffeln in der Kategorie „Rettungs- und Einsatzkräfte“ geehrt werden.

Nach wie vor stehen der Spaß am Laufen und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund. Mindestens genauso wichtig wie der sportliche Wettbewerb selbst ist das anschließende gesellige Beisammensein auf dem Ludwigshafener Hafenfest.

Start und Ziel befinden sich auf dem Parkplatz an der Pegeluhr, bevor sich die Läuferinnen und Läufer auf eine rund zwei Kilometer lange Strecke durch den idyllischen Stadtpark begeben, die zweimal zu absolvieren ist.

Der Ludwigshafener Lauf-Club dankt der BKK Pfalz, den VSZ Rechtsanwälten Schabbeck und Partner sowie der VR Bank Rhein-Neckar, die den Ludwigshafener Insellauf auch in diesem Jahr wieder unterstützen.

Anmeldung und Infos über www.ludwigshafener-lc.de, E-Mail: insellauf@ludwigshafener-lc.de

Quelle Ludwigshafener Lauf-Club e. V.

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:51