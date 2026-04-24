Ludwigshafen – 750 Euro für Hospiz- und Palliativarbeit – Spendenübergabe beim „Run Up 2026″ des LLC

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-öNeckar. Der Ludwigshafener Lauf-Club (LLC) hat erneut bewiesen, dass Sport und soziales Engagement hervorragend zusammenpassen. Im Rahmen des traditionellen „Run Up 2026″ am Freitag, 17. April 2026, hat der LLC eine Spende in Höhe von 750 Euro an den Förderverein Hospiz und Palliativ für die Stadt Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis überreicht.

Vereinsvorsitzender Tobias Wrzesinski hat die Spende entgegengenommen.

Die Spendensumme stammt aus der Spendenchallenge 2025/26 des LLC, die vom 1. Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 stattfand. Insgesamt beteiligten sich 40 Mitglieder im Alter von drei bis 74 Jahren an der sportlichen Aktion. Gemeinsam legten sie 5.565,7 Kilometer zurück – laufend, walkend, radelnd und schwimmend. Dabei kamen 652 einzelne sportliche Aktivitäten zusammen. Durch Spenden pro Kilometer wurde so der Betrag von 750 Euro für die Hospiz- und Palliativarbeit gesammelt. Der Ludwigshafener Lauf-Club verbindet mit dieser traditionellen Aktion sportliches Engagement mit sozialer Verantwortung. Seit der Vereinsgründung im Jahr 2017 setzt sich der Verein immer wieder für gemeinnützige Zwecke in der Region ein. Der LLC zählt rund 150 Mitglieder, darunter viele Kinder und Jugendliche, und engagiert sich neben dem Laufsport und Nordic Walking auch im Triathlon. „Wir bedanken uns herzlich beim Ludwigshafener Lauf-Club und allen Teilnehmenden der Spendenchallenge für diese wertvolle Unterstützung. Mit ihrer Aktion leisten sie einen wichtigen Beitrag für Menschen in schweren Lebensphasen und für die Hospiz- und Palliativarbeit in unserer Region“, sagte Fördervereins-Vorsitzender Tobias Wrzesinski.

Quelle

Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:53