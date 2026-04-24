Laumersheim – Straßenverkehrsgefährdung beim Überholen – Polizei sucht Motorradfahrer

Laumersheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei sucht einen Mann und eine Frau, die gestern (23.04.26) bei einem Überholmanöver gefährdet wurden. Ein 27 Jahre alter Mann befuhr gegen 15:50 Uhr die L 454 von Obersülzen in Richtung Laumersheim und wollte eine vor ihm fahrende Autofahrerin überholen. In dem Moment kamen zwei Motorräder, gefahren von den Gesuchten, entgegen. Ein Zusammenprall habe nur durch ein starkes Bremsmanöver der Motorräder, sowie ein Ausweichen des Überholenden nach links in das angrenzende Feld verhindert werden können. Der 27-Jährige wurde bei dem Manöver leicht verletzt und an seinem Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Fahrerin des überholten Pkw war bei Eintreffen der Polizei vor Ort. Die Motorradfahrerin und der Motorradfahrer, die angehalten und sich um das Befinden des 27-Jährigen erkundigt hatten, waren nicht mehr anzutreffen. Beide werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359 9312-0 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle

Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 11:07