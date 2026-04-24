Landau – „Fit im Ehrenamt“: Online-Fortbildung der VHS Landau und der städtischen Koordinationsstelle Ehrenamt zeigt, wie KI die Vereinsarbeit erleichtern kann

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie schreibe ich Einladungen schneller? Wie plane ich Veranstaltungen effizienter? Und wie erreiche ich Mitglieder noch besser? Fragen wie diese beschäftigen viele Engagierte im Vereinsalltag und genau hier setzt die Online-Fortbildung der Koordinationsstelle Ehrenamt der Stadt Landau gemeinsam mit der Volkshochschule Landau an. Unter dem Titel „Planung und Umsetzung der Vereinsarbeit mit KI“ erhalten Ehrenamtliche am Mittwoch, 6. Mai, von 18 bis 21 Uhr praxisnahe Einblicke in die Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz. Im Rahmen der Fortbildungsreihe „Fit im Ehrenamt“ zeigt Referent Matthias Tausch, selbst langjährig in der Vereinsarbeit aktiv und beratend tätig, wie moderne Tools wie ChatGPT sinnvoll im Alltag eingesetzt werden können – von der Texterstellung über die Konzeptentwicklung bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und der Kommunikation mit Mitgliedern.

Die Teilnehmenden lernen dabei nicht nur die Grundlagen kennen, sondern können in praktischen Übungen direkt ausprobieren, wie sich typische Vereinsaufgaben mit Unterstützung von KI schneller und strukturierter erledigen lassen. Ziel ist es, den Alltag im Ehrenamt spürbar zu erleichtern und gleichzeitig neue Impulse für die eigene Vereinsarbeit zu geben. Die Veranstaltungsreihe „Fit im Ehrenamt“ richtet sich an alle, die sich in einem Verein oder einer Initiative engagieren oder dies künftig tun möchten. Neben der Wissensvermittlung steht auch der Austausch untereinander im Fokus – ganz im Sinne eines starken und vernetzten Ehrenamts in Landau. Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenfrei. Ohne entsprechenden Nachweis beträgt die Gebühr 20 Euro. Eine vorherige Anmeldung über die Volkshochschule Landau ist erforderlich – per E-Mail an info@volkshochschule-landau.de oder online unter www.volkshochschule-landau.de.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 24. April 2026, 09:48